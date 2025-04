Lovitură pentru Călin Georgescu. Ce a decis Judecătoria Sectorului 1 în cazul fostului candidat la prezidențiale

Lovitură pentru . Fostul candidat la va afla abia după alegeri ce decizie se va lua în cazul său.

Mai precis, Judecătoria Sectorului 1 a amânat, miercuri, pentru data de 5 mai, pronunțarea unei decizii în legătură cu plângerea depusă de Călin Georgescu privind prelungirea măsurii controlului judiciar.

Judecătorul a decis să amâne o decizie pentru ziua de luni

Miercuri, Georgescu a fost în instanță pentru a-și susține cauza, însă judecătorul a decis să amâne o decizie pentru ziua de luni, 5 mai, imediar după ce va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale.

Amintim că Georgescu a fost chemat la Parchetul General, pe 24 aprilie, pentru a i se aduce la cunoștință faptul că i s-a prelungit cu încă 30 de zile măsura controlului judiciar.

Călin Georgescu are mai multe interdicții

Așadar, Călin Georgescu trebuie să se prezinte periodic la IPJ Ilfov și, totodată, are mai multe interdicții. Printre acestea se numărără: Nu are voie să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele sociale conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Călin Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă din acestea fiind instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, fiind acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale.