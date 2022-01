Lucian Bode, despre minorele spulberate pe trecere de un polițist: Sentimentul pe care îl simt e unul cutremurător. Am sprijinit nemijlocit procurorul. Agentul nu executa o misiune urgentă (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține că a alocat resurse suficiente și a sprijinit nemijlocit procurorul în derularea anchetei deschise după ce un polițist a lovit cu mașina două minore pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei, eveniment soldat cu decesul uneia dintre ele.

Lucian Bode, despre cazul minorelor spulberate pe trecere de un polițist: „Sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător. Știm că orice am spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi”

„Din păcate, pe 13 ianuarie, un polițist din cadrul Secției 5 Poliția Capitalei a accidentat două minore (…), Raisa pierzându-și viața, iar Maria suferind mai multe traumatisme, astăzi în afara oricărui pericol. Regret enorm această tragedie, care a șocat o țară întreagă, și, dincolo de funcția ministerială, sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător. Știm că orice am spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă, însă pentru familia îndoliată și pentru opinia publică am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată, transmit condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, luni.

Polițistul, spune Lucian Bode, era într-o misiune, însă nu în una cu caracter de urgență. Chiar și dacă ar fi fost, a explicat șeful MAI, agentul ar fi fost scutit doar de partea contravențională, nu și de răspunderea penală.

„Așadar, imediat după producerea acestei tragedii, am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. În acest sens, am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul. Imediat ce s-a pus în mișcare acțiunea penală, polițistul a fost pus la dispoziție de către Poliția Capitalei. În paralel, Poliția Capitalei a declanșat verificări cu privire la situația agentului, luând totodată și alte măsuri organizatorice. Fac precizarea că polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv misiuni polițienești, la solicitarea structurii de evidență a populației. Precizez, de asemenea, că nu executa o misiune cu caracter de urgență – și pentru că am văzut foarte multe discuții în spațiul public în care se inducea ideea că dacă ar fi fost într-o misiune de urgență avea alte responsabilități sau ar fi fost scutit de anumite obligații, legea este foarte clară, tot ce înseamnă conducere în regim priorita, și dacă te deplasezi în misiune polițienească sau în misiune de urgență, cel care conduce o mașină a poliției are obligația să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională, nu și de răspunderea penală”, a adăugat ministrul.