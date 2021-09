Lucian Bode: Nu USR PLUS stabilește premierul pe care-l dă PNL / Ce spune ministrul despre șansele revenirii USR PLUS în coaliția de guvernare (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul de Interne, s-a arătat încrezător că liderii PNL și USR PLUS vor ajunge la un acord privind revenirea partidului din urmă în coaliția de guvernare. „Pot fi supărări, orgolii, dar interesul de a guverna România trebuie să primeze”, a punctat Bode. Despre cerința impusă de USR PLUS pentru a reveni în coaliție, aceea ca Florin Cîțu să nu mai fie premier, Lucian Bode a precizat că „fiecare partid are responsabilitatea de a propune oamenii care-i revin în urma negocierii”

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Lucian Bode, despre șansele revenirii USR PLUS la guvernare

„Cred că nici viitorul președinte al USR PLUS, și nici Florin Cîțu nu-și permit să pună înaintea interesului cu care ne-am dus în fața românilor interesul personal. Pot fi supărări, orgolii, dar interesul de a guverna România trebuie să primeze. Eu sunt în PNL și mi-am asumat această poziție de a fi un susținător al reluării negocierilor cu partenerii de la USR PLUS”, a declarat Lucian Bode, pentru B1 TV.

Întrebat de jurnalista Ioana Ene Dogioiu ce se va întâmpla dacă USR PLUS nu va vrea cu niciun chip să revină la guvernare cu Florin Cîțu premier, Bode a răspuns: „Această întrebare am adresat-o unui coleg de la USR PLUS. l-am întrebat dacă mâine funcția d epreședinte al Camerei Deputaților revine USR PLUS, ar fi corect ca noi, de la PNL, să spunem ”nu-l vrem pe Barna”, de exemplu, ”vrem pe altcineva de la USR”? Nu USR PLUS stabilește premierul pe care-l dă PNL și nici miniștrii pe care-i dă PNL. Îi agreăm împreună, dar fiecare partid are responsabilitatea de a propune oamenii care-i revin în urma negocierii”.

Dogioiu i-a amintit apoi lui Bode că toată criza a pornit tocmai de la faptul că Florin Cîțu (PNL) nu l-a mai acceptat pe Stelian Ion (USR PLUS) la confucerea Ministerului Justiției: „Atunci cum îmi spuneți că nu vă puteți băga peste?”

„Am asistat la toate etapele acestei crize, am văzut cum a evoluat și aș putea da explicații că nu a fost chiar așa o decizie radicală a premierului. Au fost multe discuții, termene date și chiar știu detaliile vizavi de ce trebuia să facă Ministerul Justiției vizavi de avizul la programul ”Anghel Saligny”. Premierul are acest atribut constituțional și l-a remaniat pe Ion, informând înainte pe coliderii USR PLUS și pe Ludovic Orban”, a răspuns Lucian Bode.