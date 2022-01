Lucian Bode, reacție după ce Bucureștiul a intrat în scenariul roșu: „Câteva restricții intră automat în vigoare” / Ce măsuri sunt pregătite pentru circulația cu metroul

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat miercuri creșterea ratei de infectare și intrarea în scenariul roșu a unor localități, cum este cazul Capitalei. Acesta a precizat că, potrivit actualelor reglemntări restricțiile intră automat în vigoare, pe lângă măsurile luate deja în curul săptămânii trecute, care sunt general valabile:

„În momentul în care depășim indicele 3/1000 de locuitori, câteva măsuri intră automat în vigoare. Restaurantele coboară de la 50% din capacitate, la 30%. Rămân în vigoare măsurile deja adoptate, programul de lucru, telemunca, purtarea măștii obligatoriu, cea mai importantă măsură. Celelalte activități rămân cu 30%. Rămâne distanța minimă de 2 metri dintre persoane.

Astăzi ministrul Rafila a prezentat o poză a momentului. Mâine va fi organizată o conferință de preă săptămânalăȚ, a spus ministrul de Interne. Acesta a vorbit și despre soluțiile găsite pentru evitarea aglomerărilor la metrou în orele de vârf:

„Am găsit soluții spre exemplu la Metrorex. Am avut foarte multe discuții, am gândit un program de comun acord de circulație a trenurilor, anumite culoare de acces, de intrare ieșire din stațiile de metrou. Am marcat acele locuri specifice în fiecare vagon. Sunt soluții”, a spu ministrul de Interne.

La rândul său, Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că există o creștere cu 50% a persoanelor afectate de covid-19, față de săptămâna precedentă. Numărul spitalizărilor este mic, 44 de internări din cele 8.600 de cazuri, raportate miercuri.

De asemenea, din 1.500 locuri operaționale, 417 sunt ocupate.

Până la sfârșitul acetei luni, va fi disponibil primul medicament antiviral în centrele de evaluare.