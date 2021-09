Ludovic Orban, despre Florin Cîțu: Eu sunt de 31 de ani în PNL și i-am votat și derogarea ca să candideze, iar lui nici nu i s-a uscat bine cerneala pe adeziune și hotărăște el când și cum iese din politică Ludovic Orban!? Nu îi e rușine un pic!? (VIDEO)

Ludovic Orban susține că nu numai susținătorii lui Florin Cîțu au făcut excese în campania din interioriul partidului, ci inclusiv premierul, în timp ce el s-a rezumat la a da replici atunci când a fost cazul. „Nici nu i s-a uscat bine cerneala de pe adeziune, nici n-avea cinci ani de vechime și face el legea, hotărăște el când iese și cum iese din politică Ludovic Orban!?”, a spus președintele PNL, joi seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ludovic Orban, despre Florin Cîțu: „Nu îi e rușine un pic!?”

„Eu am avut o relație foarte bună cu Florin Cîțu până la momentul în care și-a depus candidatura, în care, încă o dată vă spun, a fost o decizie pe care a luat-o pe care eu personal n-am înțeles-o. Eu, în momentul în care mi-am anunțat candidatura, mi-am anunțat-o după consultări ample și foarte serioase pe care le-am făcut cu toți partenerii instituționali. (…) În toate discuțiile pe care le-am avut cu colegii le-am spus că, fiind principalul partid de guvernământ, nu este benefică pentru partid o competiție”, a declarat Ludovic Orban, care a vorbit pe B1 TV și despre relația cu Klaus Iohannis, și despre negocierile post-congres.

Președintele PNL spune că a aflat despre candidatura lui Florin Cîțu de la liberalii invitați de premier să participe la poza de la anunțare a candidaturii, nu de la premier.

„Oricum eu am aflat de la colegi de-ai mei, nu de la Florin Cîțu, că Florin Cîțu nu m-a sunat să îmi spună, `vezi că îmi anunț candidatura`. Am aflat de la colegi pe care îi chema la poza de duminică dimineață, unii s-au dus, alții nu s-au dus, unii mi-au zis că nu se duc și s-au dus, alții mi-au zis că se duc și nu s-au dus. (…) Puteam să am contracandidat, dar nu premierul pentru că în momentul în care se află în competiție doi oameni care dețin două din cele mai importante patru funcții în stat era normal că se perturbă funcționarea majorității parlamentare”, a adăugat Ludovic Orban.

Era evident că această competiția va diviza PNL, mai spune Ludovic Orban.

„Eu nu mi-am dorit o astfel de competiție pentru că era evident că această competiție va diviza partidul, iar modul în care s-a derulat campania evident că a fost un mod pe care eu personal nu l-am agreat. Dacă vă uitați la toată conduita mea în campania electorală, eu am încercat să am o conduită cât mai echilibrată, cât mai constructivă, să nu duc bătălia în spațiul public și să nu începem să aruncăm cu noroi unul în altul, în condițiile în care, hai să fim cinstiți, e suficient să vă uitați, dacă nu și-au șters postările respective, numai pe Facebook ale multora dintre colegii care au fost împotriva mea în care m-au atacat de parcă erau din zona PSD. Cu toate asta, am păstrat un mesaj echilibrat”, a adăugat președintele PNL.

El a explicat că „și premierul a avut excese”, nu numai cei care îl susțin.

„Hai să ne aducem aminte. Eu am dat replici atunci când a fost cazul să dau replici. V-am dat un exemplu, aduceți-vă aminte, premierul sub moțiune de cenzură vine și spune că a tranșat congresul în speech-ul pe care îl are ca premier la moțiunea de cenzură depusă de PSD, în care Partidul Național Liberal și cel care era în spatele lui, președintele Partidului Național Liberal, îl apărau de moțiunea de cenzură a PSD. Așa ceva este, cum să spun, lipsit complet nu de tact, de bun simț, e lipsit de simț politic să faci așa ceva. Nu mai spun de alte și alte lucruri, că m-a pensionat, a spus că mi-am ales un mod urât de a ieși din politică, dar ce, m-a băgat el în politică ca să spună când o să ies din politică!? El decide cine intră și cine iese din politică!? Nu îi e rușine un pic!? Eu sunt de 31 de ani în Partidul Național Liberal, mi-am dedicat viața promovării ideilor liberale și servirii interesului Partidului Național Liberal și interesului României, și vine un om, totuși, care este proaspăt, care a trebuit să obțină derogare, am votat și eu derogarea, ca să vedeți că n-am fost împotriva candidatului, am votat și eu derogarea respectivă, dar nici nu i s-a uscat bine cerneala de pe adeziune, nici n-avea cinci ani de vechime și face el legea, hotărăște el când iese și cum iese din politică Ludovic Orban!? Asta chiar a fost deranjant”, a mai afirmat Ludovic Orban.