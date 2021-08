Ludovic Orban, dezvăluiri din perioada formării USL: „M-am opus și am spus că din această afacere va avea de câștigat numai PSD-ul, că noi o să purtăm stigmatul acestui compromis”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică în contextul prezentării Moțiunii „PNL – Forța Dreptei” în Comitetul Director Județean al PNL Ilfov, că membrii partidului trebuie să îl susțină la Congresul din 25 septembrie pentru binele PNL:

“Alegerea de pe 25 septembrie, din pucntul meu de vedere este alegere simplă. Dacă stați și cântăriți alegerea este foarte simplă, nu este delco complicată. Eu întotdeauna când am luat decizii în PNL sau când mi-am exprimat voința la o decizie, am votat pentru binele PNL. Nu pentru binele meu. Mi s-a întâmplat în n situații în care am fost singur împotriva tuturor. Dar eu am avut dreptate. Dar nu contează numai că am votat, contează ce am spus și argumentele pe care le-am folosit”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban a dat exemple două situații în care s-a opus împotriva majorității liderilor PNL de-a lungul timpului, și faptele i-au dat dreptate: formarea USL și scenariul depunerii demisiei de către Călin Popescu Tăriceanu:

“Că din această afacere va avea de câștigat numai PSD-ul, că noi o să purtăm stigmatul acestui compromis pe care noi l-am făcut cu PSD-ul încă cel puțin 10 ani de acum înainte, că vom pierde cel puțin o treime din alegătorii noștri, alegătorii tradiționali, de suflet din cauza acestei trădări a lor prin faptul că noi am bătut palma cu cel care a fost adversarul nostru politic de-a lungul timpului. Și că nu va dura mai mult de doi ani această afacere, pentru că am calificat ca poziia 68, nu poziția 69 USL-ul, adică numai unii câștigă, iar ceilalți rămân datori. Așa era constituit USL-ul. Ponta s-a văzut premier și când să îl sprijine pe Crin la președinție a vrut să candideze el.

După 2004, am câștigat alegerile prezidențiale, s-a investit Guvernul cu soluția imorală și domnul Băsescu l-a convins pe domnul Tăriceanu să declanșăm alegeri anticipate prin demisia lui Tăriceanu și în 2005, prin iunie, domnul Tăriceanu a convocat Delegația Permanentă a PNL, la ora 16, numai că înainte de Delegația Permanentă, s-a dus la Guvern și a spus că își dă demisia șia venit la ora 16 și a vrut ca Delegația Permanentă să voteze declanșarea alegerilor anticipate prin demisia prim-ministrului. Noroc că nu și-a depus demisia la Cotroceni. La acea Delegație Permanentă cine credeți că a fost primulc are a votat împotriva declanșării anticipatelor prin demisia lui Tăriceanu Subsemnatul. Era cșar că dacă noi intram în acest joc PNL nu ar fi desemnat premier”, a spus Ludovic Orban.