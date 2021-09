Ludovic Orban: „Drumul pe care a pornit Florin Cîțu și susținătorii săi, care vând iluzia menținerii la putere pe baza PSD, va duce PNL la pieire și la o compromitere gravă”

Ludovic Orban a declarat miercuri seara în emisiunea Dosar de Politician că se opune unui guvern PNL minoritar susținut de PSD. Acesta precizează că acest scenariu va duce PNL la pieire, la o compromitere totală.

“La ora actuală PNL are 134 de parlamentari, UMR a avut 30, mai are 29 de parlamentari. Deci reprezentarea parlamentară a celor 2 formațiuni care au rămas în Guvern este de 163 de voturi, față de un necesar pentru majoritate absolută de 234 de voturi. Lipsesc 71 de voturi. Practic un guvern minoritar, eu am fost un guvern minoritar, este extrem de complicat de condus. Cum să faci reformă în Justiție dacă nu ai majoritate în Parlament, reforma în domeniul educației, nu poți să faci nimic, poți cel mult să stai atârnat de un fir de ață care este un joc politic de moment al PSD-ului, care probabil dacă va lua decizia să nu dea jos Guvernul Cîțu , să îl lase să stea la guvernare, o va face fără numai din considerente de natură politică.

Sunt categoric împotrivă acestei formule. Există o singură soluție pentru România, refacerea coaliției. Părerea mea este că pe drumul pe care a pornit Florin Cîțu, în care vând iluzia menținerii la putere pe baza PSD și a sprijinului netransparent al PSD este un drum care va duce PNL nu numai la opoziție ci la o compromitere gravă, cum de altfel a și început să fie”, a spus Ludovic Orban.