Ludovic Orban: După cum îl cunosc pe Florin Cîțu, eu nu cred că își permitea nici măcar să candideze la președinția PNL fără să se consulte cu altcineva (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, s-a arătat de părere că Florin Cîțu nu își permitea să se înscrie în competiția din interiorul formațiunii liberale „fără să se consulte cu altcineva”. Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician” despre cine ar putea fi vorba, el a răspuns: „Eh, eh, cunoașteți răspunsul”.

Ludovic Orban, pe B1 TV, despre Florin Cîțu: „Nu cred că își permitea nici măcar să candideze la președinția PNL fără să se consulte cu altcineva”

„Din păcate, Florin Cîțu din momentul în care a decis să candideze la funcția de președinte al Partidului Național Liberal nu a mai respectat niciuna dintre recomandările pe care i le-am făcut și a preferat de multe ori să ia decizii singur, fără să se consulte cu mine”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă nu cumva Florin Cîțu s-a consultat cu altcineva în luarea acestor decizii, Ludovic Orban a punctat: E posibil să se fi consultat. După cum îl cunosc pe Florin Cîțu, eu nu cred că își permitea nici măcar să candideze la președinția Partidului Național Liberal fără să se consulte cu altcineva”.

Întrebat dacă este vorba despre același om sau aceiași oameni care l-au convins să se retragă din postura de premier desemnat în martie, președintele PNL a amintit: „Puneți o întrebare prea complicată. Haideți să readucem aminte care era contextul. Știți foarte bine că în momentul în care am dărâmat Guvernul Dăncilă și am preluat guvernarea obiectivul nostru a fost acela de a organiza alegeri anticipate. După alegerile prezidențiale am și demarat procedura de anticipate, a fost o moțiune de cenzură în care a fost demis guvernul pe care îl conduceam, după care, când Președintele m-a nominalizat tot pe mine, PSD a sesizat Curtea Constituțională și Curtea Constituțională condusă de domnul Dorneanu a stabilit că premierul care este demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi desemnat premier, nu știu pe ce prevederi constituționale, dar e o decizie CCR care este obligatorie – asta, aviz amatorilor, celor care bat toba prin târg că, dacă pică Cîțu, tot Cîțu va fi desemnat, asta așa apropo de această chestiune”.

„În momentul respectiv am desemnat un alt candidat de prim-ministru, l-am desemnat, era să ajungă la vot și noi, având în vedere că obiectivul nostru era derularea procedurii de anticipate și am avut informația certă de la PSD că PSD va vota învestirea Guvernului și ne torpilează procedura de alegeri anticipate, de comun acord am decis să retragem candidatura”, a adăugat Ludovic Orban, care a vorbit pe B1 TV și despre moțiunea de cenzură, dar și despre prețurile la energie.