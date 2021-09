Ludovic Orban: „Este în mod clar o adâncire a crizei decizia USR PLUS privind ieșirea de la guvernare. Arată că partidul merge până la capăt”

Ludovic Orban a declarat luni seara că demisia miniștrilor USR PLUS arată că formațiunea vrea să meargă până la capăt și că nu maipoate fi posibilă o coaliție cu Florin Cîțu la cârma Guvernului:

„Este în mod clar o adâncire a crizei decizia de astăzi a USR PLUS. Arată că USR PLUS merge până la capăt, arată foarte clar că nu mai există soluție de guvernare comună PNL, USR PLUS, UDMR, minorități cu Florin Cîțu premier, că USR PLUS preferă să treacă în opoziție decât să îl mai susțină pe Florin Cîțu ca premier. Asta arată decizia lor de astăzi.

Din nou revin, pentru ca o coaliție să funcționeze partenerii trebuie să se respecte între ei și fiecare partener trebuie să sprijine practic pe cei cu care se află în coaliție în aplicarea programului de guvernare, în aplicarea punctelor programelor de guvernare, specifice pentru formațiunile aflate la guvernare.

Nu știu dacă din lipsă de experiență politică sau din cauză că a fost prost sfătuit, sau din cauză că a considerat că are soluție și dacă USR PLUS iese de la guvernare, sau din cauză că nu și-a imaginat că USR PLUS merge până la capăt, premierul care reprezintă PNL a luat decizii care a aruncat în aer coaliția”, a declarat Ludovic Orban pentru Realitatea TV.

Acesta a criticat și modul în care PNDL 3 a fost adoptat:

„Sigur că sămânța discordiei a fost PNDL 3. Eu nu sunt un susținător de conjunctură în investiția în infrastructura locală. Eu am susținut acest plan de investiții, încă din ianuarie, anul curent.

Este un program absolut necesar pentru localități, mai ales pentru cele care nu au resurse, dar acest program trebuia aprobat fără să stârnim scandal în coaliție pentru că exista posibilitatea negocierii și convenisme asupra câtorva elemente de îmbunătățire în condițiile în care și cei d ela USR PLUS ar fi fost de acord cu acest act normativ. A urmat revocarea ministrului Justiției care a aruncat totul în aer”, a declarat Ludovic Orban.