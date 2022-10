Ludovic Orban: Eu am rămas în proiectul liberal. Iohannis și cu conducerea PNL au părăsit proiectul liberal pentru că au făcut o alianță împotriva naturii cu urmașul Partidului Comunist (VIDEO)

Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține că președintele Klaus Iohannis și actuala conducerea a PNL „au părăsit proiectul liberal pentru că au făcut o alianță împotriva naturii cu urmașul Partidului Comunist”. Fostul premier a comentat situația fostului său partid, joi, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării” cu Robert Turcescu.

„Eu am rămas în proiectul liberal. Iohannis și cu conducerea PNL au părăsit proiectul liberal pentru că au făcut o alianță împotriva naturii cu urmașul Partidului Comunist, fără să aibă niciun fel de legitimare din partea alegătorilor, ci dimpotrivă, să ne aducem aminte că și Iohannis, și Partidului Național Liberal au câștigat alegerile și datorită sloganului «Votați PNL, scăpați de PSD», a declarat fostul lider PNL.

„Eu am rămas liberal, am rămas de dreapta, am rămas anticomunist și reprezint în continuare oamenii care și-au pus speranțele și încrederea în noi, spre deosebire de cei care astăzi defilează în continuare sub sigla PNL, dar care nu mai au nicio legătură cu liberalismul și cu tradiția istorică a Partidului Național Liberal”, a adăugat el.

„Vă readuc aminte că au fost mai multe tentative de organizare a unui congres extraordinar și de debarcare a mea. Îmi aduc aminte de inițiativele pe care le luaseră Iulian Dumitrescu și alții. De asemenea, vă aduc aminte că la ora 9 seara, după referendumul pro-familie, pentru modificarea Constituției pentru a include în Constituție familia tradițională ca o căsătorie între un bărbat și o femeie, în care eu am votat pentru, am fost la referendum și am votat pentru, au fost colegi de-ai mei care coordoant au făcut postări cu «gata, ajunge!» și au încercat provocarea unui congres”, a continuat Ludovic Orban.

„Cunosc bine Partidul Național Liberal și am știut întotdeauna să îi deosebesc pe oamenii care au fost implicați serios în atingerea obiectivelor Partidului Național Liberal și pe cei care pur și simplu și-au urmărit doar interesul personal”, a mai spus fostul premier.