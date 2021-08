Ludovic Orban: Florin Cîțu sfidează PNL. Este obligat să respecte deciziile statutare, nu numește în funcții pe cine vrea el. Are și acum câteva restanțe / Probabil a dorit să se întoarcă la Finanțe exact în perioada rectificării (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a explicat că Florin Cîțu este obligat să respecte deciziile statutare ale partidului în ceea ce privește numirea unui nou ministru al Finanțelor, spunând că premierul „și acum are câteva restanțe” și nu a numit în funcții publice oameni susținuți de filialele liberale și trecuți prin filtrul formațiunii.

„Florin, fost ministru de Finanțe, probabil a dorit să se întoarcă cât mai mult la Finanțe și probabil exact în perioada rectificării ca să poarte rectificarea amprenta lui ca premier”, a punctat liderul liberalilor la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, joi seară, pe B1 TV.

Florin Cîțu sfidează PNL, spune Ludovic Orban

„Eu am părerile mele, știu ce oameni de calitate avem – și în zona Finanțelor avem mulți oameni de calitate. Nu am avut o discuție cu Florin Cîțu ca să aflu de la el ce preferințe are el, în calitate de prim-ministru. Cert este că va trebui să convocăm Biroul Politic Național, să luăm decizia de desemnare a ministrului Finanțelor. Oricum n-am înțeles, la câți specialiști de calitate avem în zona Finanțelor, de ce a trebuit să prelungească atât de mult interimatul. Pentru că noi avem oameni de calitate, oameni buni profesioniști, liberali care sunt cunoscuți. Mi s-a părut oarecum… Florin, fost ministru de Finanțe, probabil a dorit să se întoarcă cât mai mult la Finanțe și probabil exact în perioada rectificării ca să poarte rectificarea amprenta lui ca premier. Pe de altă parte, noi trebuie să desemnăm că avem oameni de calitate”, a afirmat Ludovic Orban.

Întrebat ce se va întâmpla dacă organismele PNL nominalizează o anumită persoană pentru postul de ministru al Finanțelor, iar Florin Cîțu trece peste voința partidului și numește pe altcineva, Ludovic Orban a explicat: „Trebuie să respecte decizia Partidului Național Liberal, este obligat. Este premierul care reprezintă și care este susținut de Partidul Național Liberal – și acum are câteva restanțe, încă nu avem președinte la Autoritatea de Digitalizare, filiala Giurgiu a făcut o propunere, care a fost votată în Biroul Executiv, și nu a fost numit nici până astăzi, fără să am niște explicații. În continuare avem un secretar de stat la Ministerul Economiei, care este susținut de PNL Bistrița, care nu este numit în funcție, deși a trecut de Biroul Politic Național. Sfidează partidul, că aici e vorba de niște decizii luate în forurile statutare ale Partidului Național Liberal, el nu pune pe cine vrea el”.

„El este premierul care reprezintă Partidul Național Liberal, el este obligat să respecte deciziile organismelor statutare pentru că, dacă nu le respectă și dacă se comportă în acest fel, nu va face altceva decât să își diminueze șansele de a fi tratat cu seriozitate de colegii de partid care vin la congres să voteze președintele partidului”, a președintele PNL.