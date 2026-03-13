B1 Inregistrari!
Adrian A
13 mart. 2026, 10:14
Scenarii în PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Se poate ajunge până la moțiune de cenzură. PSD ar apela chiar la Nicușor Dan
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce scenarii are PSD pentru schimbarea Guvernului?
  2. Cum ar putea influența Nicușor Dan situația politică?
  3. Care sunt implicațiile unei moțiuni de cenzură?
  4. Criticile PSD asupra premierului Ilie Bolojan

Surse din interiorul PSD dezvăluie că partidul intenționează să forțeze schimbarea Guvernului condus de Ilie Bolojan după adoptarea bugetului de stat, având sprijinul președintelui Nicușor Dan. Sunt luate în considerare trei scenarii principale.

Ce scenarii are PSD pentru schimbarea Guvernului?

PSD ia în considerare trei scenarii pentru schimbarea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Primul scenariu implică retragerea PSD de la guvernare, ceea ce ar duce automat la demiterea întregului cabinet de miniștri, inclusiv a premierului. Acest scenariu ar presupune ulterior negocieri pentru formarea unei noi majorități în Parlament.

Al doilea scenariu ar presupune demisia premierului Ilie Bolojan. Contestatarii săi speră că președintele Nicușor Dan va interveni și îi va cere demisia, deși această posibilitate este considerată puțin probabilă.

Cum ar putea influența Nicușor Dan situația politică?

Nicușor Dan ar putea juca un rol crucial în schimbarea Guvernului. Există posibilitatea ca președintele să sprijine o coaliție majoritară formată din PSD, PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan la conducerea Guvernului. Această opțiune ar evita formarea unui guvern minoritar de dreapta.

Implicarea președintelui este crucială, deoarece ar putea legitima o nouă configurație guvernamentală care să excludă actualul premier, facilitând astfel tranziția către un nou executiv.

Care sunt implicațiile unei moțiuni de cenzură?

Potrivit surselor citate de Digi24, al treilea scenariu, considerat mai complicat, implică dărâmarea Guvernului printr-o moțiune de cenzură. PSD nu dorește să fie, din nou, perceput ca singurul partid care își demite propriul premier prin moțiune de cenzură. De asemenea, nu ar dori să susțină o moțiune depusă de AUR pentru a evita acuzațiile de colaborare cu acest partid.

O moțiune de cenzură ar putea avea consecințe politice semnificative, inclusiv instabilitate guvernamentală și dificultăți în formarea unei noi majorități, ceea ce ar putea complica și mai mult scena politică românească.

Criticile PSD asupra premierului Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu:

„PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții. Este clar că doar membrii PSD și UDMR au făcut sacrificii și asta trebuie să înceteze.”

Lia Olguța Vasilescu:

„Bugetele locale sunt în dificultate din cauza măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan care nu ne permit să acoperim nici măcar cheltuielile de funcționare și investiții după această creștere a impozitelor.”

Adrian Câciu:

„Contracția economică este majoră, iar refuzul premierului de a stimula economia arată incompetență. În opinia mea, Bolojan este cel mai slab premier din istorie.”

Mihai Fifor:

„Așa-zisa ‘Reforma lui Ilie Sărăcie’ s-a transformat într-o povară pentru cetățeni. Guvernarea Bolojan nu face decât să agraveze problemele economice existente.”

