Ludovic Orban: Înainte să fie numit premier, eu și Florin Cîțu am avut o înțelegere legată de faptul că nu va candida și că mă va sprijini pe mine la președinția PNL / USR-PLUS a decis ca el să fie prim-ministru (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat, spune că se înțelesese cu Florin Cîțu ca actualul premier să nu candideze și să îl suțină pe el în competiția internă din partid. „Dacă neagă existența acestei înțelegeri, înseamnă că nu e om serios”, a subiniat liderul liberalilor la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, joi seară, pe B1 TV.

Întrebat când i-a spus Florin Cîțu că dorește să candideze la președinția PNL, Ludovic Orban a declarat: „Eu am avut o înțelegere cu premierul Cîțu. Dacă neagă existența acestei înțelegeri, înseamnă că nu e om serios”.

Întrebat ce înțelegere, el a precizat: „Înțelegere legată de faptul că nu va candida și că mă va sprijini pe mine la președintele Partidului Național Liberal”.

Ludovic Orban spune că înțelegerea fusese făcută înainte ca Florin Cîțu să fie numit premier. Totodată, președintele PNL a punctat că actualul său contracandidat a ajuns prim-ministru prin decizia USR-PLUS, care a preferat această variantă pentru perfectarea coaliției.

„Dacă vă aduceți aminte, apropo de USR că ați introdus USR în ecuație, atât prima desemnare a lui Florin Cîțu, cât și ulterior flexibilizarea mandatului, în care dacă vă aduceți aminte, după șase zile de blocaj în negocieri, noi am flexibilizat mandatul și am mers cu două propuneri de prim-ministru, fie Florin Cîțu premier și eu președinte la Cameră, fie eu premier și Florin Cîțu președinte la Senat. Cei care au decis ca Florin Cîțu să fie premier sunt cei de la USR-PLUS. Ei au hotărât din cele două variante varianta pe care o preferă”, a amintit Ludovic Orban.

Întrebat dacă s-a consultat cu președintele Klaus Iohannis referitor la incidentul în care a fost implicat Florin Cîțu în SUA, având în vedere că președintele PNL l-a girat pentru funcția de premier, iar șeful statului l-a desemnat efectiv, Ludovic Orban a explicat: „Eu am avut și am un parteneriat cu Președintele României în interesul public pentru a realiza obiectivele pe care ni le-am propus împreună și continui să am un parteneriat cu Președintele României în care eu mă bazez pe corectitudine, pe loialitate, pe o consultare permanentă cu privire la orice decizii importante. Nicio decizie legată de subiectul acesta nu se poate lua fără discuții cu Președintele României, evident, fără o discuție în partid și fără o discuție în cadrul coaliției. În astfel de situații nu pot eu, președintele partidului, să fac un gest unilateral sau să îmi asum eu o decizie. Aici e necesară o consultare mai amplă pentru a găsi o soluție potrivită”.

Întrebat dacă va avea o consultare cu șeful statului pe această temă, el a adăugat: „Cu siguranță, știți foarte bine că eu nu am niciun punct de vedere pe care să îl prezint oficial pe o temă importantă care ține de parteneriatul dintre Președinte și Partidul Național Liberal fără să am o consultare cu Președintele României”.