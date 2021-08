Ludovic Orban: „M-am hătărât foarte greu să candidez pentru un nou mandat”/ „Ca președinte de partid, dacă nu m-am dus să lipesc afișul la 12 noaptea, să simt mirosul de aracet, nu m-am simțit bine”

Ludovic Orban a declarat vineri cu ocazia prezent ării Moțiunii „PNL – Forța Dreptei” în Comitetul Director Județean al PNL Vaslui. că s-a hotărât foarte greu să candideze pentru un nou mandat de președinte de partid. A luat această hotărâre, pentru că toată viața și-a dedicat-o PNL:

“M-am hătărât foarte greu să candidez pentru un nou mandat. Mi-am făcut un bilanț. Trebuie să vă spun că în contul personal nu am găsit mai nimic și în viața familială, și în ceea ce privește alte lucruri care țin de plăceri, obiceiuri.

Sacrificiul meu pentru partid a fost total. Mi-am dedicat tot timpul, toată energia mea și mai ales în anul de guvernare în care am trecut prin niște încercări prin care nu ne-am fi imaginat niciodată că vom fi puși să dăm soluții la situații pe care nimeni nu le putea imagina. Am stat și m-am gândit, poate e timpul să mă gândesc mai mult la mine.

Vine un moment în care îți pui întrebarea, oare are rost, are vreun sens, mai ales când te apropii de ultimii ani din viață și te mai gândești și la tine”, a spus Ludovic Orban.

Acesta a invocat lunga sa experiență în cadrul PNL:

“Am luat această decizie pentru că toată viața mea matură mi-am dedicat-o PNL. Simt că port o răspundere foarte mare pentru PNL. M-am hotărât să candidez pentru că am capacitatea de a conduce în continuare PNL spre o evoluție pozitivă, spre o guvernare performantă și mai ales că am puterea de a pregăti PNL pentru un an crucial care va fi anul 2024, care va fi un an decisiv pentru evoluția ulterioară a României. De 30 de ani sunt implicat în viața politică, chiar dacă unii zic că nu mai am benzină eu vă zic că am o energie pe care unii de 30 de ani nu o au.

Și am ceva în plus. Din cauza experienței și a faptului că am trecut prin toate etapele și acum ca președinte de partid dacă nu m-am dus să lipesc afișul la 12 noaptea, să simt mirosul de aracet și mai ales să simt cum echipa pornește bătălia pentru câștigarea unor noi alegeri nu mă simt bine”, a spus Ludovic Orban.