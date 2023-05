Ludovic Orban, plângere penală împotriva Guvernului la Parchetul General: „Dacă alegeri nu sunt, democrație nu este. Refuzul de a organiza alegeri reprezintă o faptă gravă” (VIDEO)

Deputatul Ludovic Orban, lider la Forța Dreptei, a depus o sesizare penală împotriva Guvernului la Parchetul General, vineri, din cauza refuzului de a convoca și organiza alegeri locale parțiale în peste 50 de localități din țară, a relatat Irina Petraru, vineri, la Știrile B1 TV.

Ludovic Orban, despre plângerea penală împotriva Guvernului: „Dacă alegeri nu sunt, democrație nu este”

Refuzul Guvernului de a organiza alegeri, spune fostul premier Ludovic Orban, reprezintă o faptă gravă.

„Am ajuns în acest punct ca urmare a unui lung șir de demersuri publice, oficiale, pe care le-am făcut către membrii Guvernului. Le-am solicitat organizarea alegerilor și am anunțat că, în caz contrar, voi ataca în instanță, am atacat în instanță, am câștigat pe fond și salut decizia completului Curții de Apel, care a arătat că România este un stat de drept și că chiar Guvernul este primul care trebuie să respecte legea. Nici măcar la această scrisoare n-am primit nici măcar un singur răspuns din partea niciunui membru al Guvernului”, a declarat Ludovic Orban.

El i-a acuzat pe membrii Guvernului că „au refuzat sistematic să răspundă la orice fel de întrebare care le-a fost adresată pe acest subiect”.

„Dacă alegeri nu sunt, democrație nu este. Refuzul de a organiza alegeri reprezintă o faptă gravă, care creează prejudicii majore comunităților locale care sunt astăzi conduse de oameni care nu au niciun fel de legitimitate – și nu e vorba doar de localități mici, e vorba de Sectorul 5, e vorba de municipii, cum sunt Băilești, Lugoj, e vorba de orașe, Turceni, Sângeorz-Băi ș.a.m.d.”, a adăugat deputatul.