Ludovic Orban: „PSD stă și se bucură de pe margine la fiecare postare pe care o mai face unul sau altul dintre colegii mei”

Ludovic Orban a declarat luni seara în emisiunea Bună, România, prezentată de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că a luat partidul după un dezastru electoral în alegerile parlamentare din 2016:

“Am avut modesia să nu îmi pun echipa câștigătoare, deși ca președintele al PNL am condus echipa PNL la victorie, la câștig, numai cine are ochelari de cal și nu vrea să vadă lucrul respectiv nu vede evidența. Evidența este foarte clară, am luat partidul după un dezastru electoral în alegerile parlamentare din 2016, în care PNL a luat 20% iar PSD a luat 46,5% în alegeri având o reprezentare parlamentară de aproape 48% în parlamentul României, partid aflat lipsit de încredere, demoralizat, fracționat, cu foarte multe probleme adunate în sine și printr-un efort enorm, totuși am redat încrederea în victorie și am obținut succese electorale la care nimeni nu se aștepta”, a precizat Ludovic Orban.

Acesta a precizat că în urma acuzațiilor venite din PNL, PSD stă pe argine și se bucură:

“Atâtea jigniri câte am suferit în această campanie, nu din partea PSD, că PSD stă și se bucură de pe margine la fiecare postare pe care o mai face unul sau altul dintre colegii mei care neagă ei rezultatele PNL și mai ales superioritatea pe care PNL a dobândit-o”, a declarat Ludovic Orban.