Ludovic Orban: Şedinţa de Birouri Permanente Reunite a fost condusă de Anca Dragu şi eu chiar am spus că ea va conduce şi plenul

Ludovic Orban a recționat vineri în legătură cu scandaluul fără precedent care a avut loc vineri, la ședința plenului reunit în care a fost citită moțiunea de cenzură.

Ludovic Orban a criticat scena în care președintele Senatului, Anca Dragu nu a fost lăată să conducă ședința:

„În general nu îmi plac astfel de situaţii, eu sunt un om civilizat, un om care respectă legile, un om care respectă toate prevederile constituţionale, legale, regulamentare sau încearcă să le respecte şi căruia nu îi plac, practic, scene care să nu aibă legătură cu buna cuviinţă şi cu regulile pe care trebui să le respectăm cu toţii”, a afirmat Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, încă de la şedinţa Birourilor Permanente Reunite, la care a fost prezent şi Florin Roman, el a spus că preşedintele Senatului va conduce şedinţa de plen.

„Şedinţa de Birouri Permanente Reunite a fost condusă de Anca Dragu şi eu chiar am spus la un moment dat, în timpul şedinţei, că ea va conduce şi plenul. Recunosc că nu am comunicat direct cu domnul vicepreşedinte Roman când i-am delegat competenţele de preşedinte al Camerei, dar domnul Roman, ca vicepreşedinte, a fost la şedinţă. Am înţeles că de aici a fost o neînţelegere, dar faptul că Anca Dragu a condus şedinţa de Birourilor Permanente Reunite şi faptul că eu am spus că ea va conduce şi plenul în mod normal cam erau suficiente ca să fie Anca Dragu cea care conduce plenul”, a adăugat Ludovic Orban.