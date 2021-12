Scandalul dintre soţii Şoşoacă şi jurnaliştii RAI 1 | MAE: Autoritățile italiene au solicitat Ambasadei României la Roma informații despre măsurile luate / Ce a transmis ambasadorul român

Autoritățile italiene au reacționat în urma scandalului în care au fost implicați senatoarea Diana Șoșoacă, soțul ei, și jurnaliști RAI 1. Ministerul român de Externe a transmis că italienii au cerut Ambasadei României la Roma informații despre eventualele măsuri adoptate de autoritățile române în acest caz.

Ambasadorul României a răspuns că a fost demarată o anchetă de către organele de cercetare penală române, iar în baza acesteia și a legii vor fi luate măsuri. Diplomatul a ținut să sublinieze că „România rămâne în continuare profund angajată în protejarea libertății presei”

Autoritățile italiene au reacționat în urma scandalului iscat de soții Șoșoacă

„În contextul incidentului în care au fost implicați un membru al Parlamentul României și o echipă de jurnaliști a unui post de televiziune italian, MAE precizează că autoritățile italiene au solicitat Ambasadei României la Roma informații cu privire la eventuale măsuri adoptate de autoritățile române competente.

Ambasadorul României la Roma a informat partea italiană că a fost demarată o anchetă de către organele de cercetare penală române, urmând ca aceasta să stabilească detaliile incidentului și să determine, dacă este cazul, adoptarea de măsuri, conform legii.

Totodată, șeful misiunii diplomatice a subliniat că România rămâne în continuare profund angajată în protejarea libertății presei, un pilon important al democrației și al statului de drept, iar acest incident izolat nu trebuie să afecteze caracterul solid al relației bilaterale între România și Italia, opinie împărtășită și de partea italiană”, se arată în comunicatul MAE.

Scandal între soții Șoșoacă și jurnaliști din Italia

Amintim că jurnalista italiană Lucia Goracci a formulat o plângere la Secţia 4 de Poliţie din Bucureşti împotriva Dianei Șoșoacă. Aceasta a acuzat că a fost sechestrată şi că soţul sentatoarei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, a muşcat-o de mână.

Incidentul ar fi avut loc în biroul de avocatură al Dianei Șoșoacă, unde Lucia Goracci și o echipă de la postul RAI 1 veniseră pentru a-i lua un interviu despre pandemie.

„Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, a povestit jurnalista.

Presa italiană susține că Lucia Goracci și echipa Rai au fost sechestrați opt ore. Ei au reușit să plece abia după intervenția ambasadei italiene.