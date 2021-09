Mai mulți europarlamentari suspectează Rusia că manipulează prețurile la energie. Eugen Tomac: Am cerut Comisiei Europene să declanșeze o anchetă într-un termen cât mai scurt (VIDEO)

Peste 40 de europarlamentari, printre care și Eugen Tomac (PMP), au cerut Comisiei Europene să declanșeze o anchetă pentru a verifica rolul Gazprom în creșterea prețurilor la energie. „Am ajuns la această concluzie că Rusia face un joc extrem de periculos la această oră, încercând să manipuleze piața”, a explicat oficialul european la „Special B1” cu Nadia Ciurlin, miercuri seară, pe B1 TV.

În primul rând, noi am avut o dezbatere în Parlamentul European cu privire la modul cum într-un ritm absolut incredibil au crescut prețurile la energie. Am observat că de la 300 de dolari în medie preț european pentru mia de metri cubi de gaz am ajuns în această perioadă la aproximativ 700. Bineînțeles că au existat discuții și cu cei care comercializează gazul și am ajuns la această concluzie că Rusia face un joc extrem de periculos la această oră, încercând să manipuleze piața, pentru că sunt state pentru care Gazprom livrează o cantitate dublă de gaz la această oră față de perioada precedentă a anului trecut. În schimb, stocurile în Uniunea Europeană nu sunt suplimentate exact așa cum se solicită, motiv pentru care suspectăm că s-a generat această creștere de prețuri în lanț și cerem instituției care are pârghiile legale pentru a verifica exact ce se întâmplă, și am cerut Comisiei Europene, parlamentari din toate familiile politice din mai multe state, ca în termenul cel mai scurt Comisia Europeană să declanșeze o anchetă pentru a verifica dacă într-adevăr suspiciunile noastre se confirmă și asistăm la un joc care are o altă miză cu totul și poate pune Europa într-o dificultate destul de mare”, a explicat eurodeputatul PMP.

Întrebat dacă poate interveni concret Comisia Europeană într-un asemenea caz, Eugen Tomac a explicat: „Categoric, da, are instrumente prin care poate verifica dacă cele invocate de noi în solicitarea către Comisia Europeană se confirmă”.

El spune că ancheta ar putea avea un impact pozitiv chiar și pentru români în ceea ce privește prețurile la energie.

„Eu îmi doresc ca această anchetă să se declanșeze cât mai rapid pentru că consecințele pot fi multiple”, a adăugat Eugen Tomac.