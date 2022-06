Maia Sandu, la reuniunea Parlamentelor: Avem nevoie de sprijin pentru a păstra pacea în Republica Moldova și a rămâne parte a lumii libere (VIDEO)

Parlamentul României și al Republicii Moldova participă sâmbătă, 18 iunie, la o ședință comună la Chișinău. Președintele Maia Sandu a susținut un discurs în care a mulțumit României pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului.

„Uniunea Europeană ne regăsim valorile si modelul de dezvoltare cu care credem cu tărie. Lucrăm la consolidarea proceselor democratice pentru a avea instituții publice puternice in integre. Am avansat in indicele libertății presei si in lupta contra propagandei. România ne-a fost mereu aproape si le mulțumim cetățenilor pentru tot sprijinul oferit in aceste 3 decenii. România întins mereu o mana de ajutor oamenilor din Republica Moldova. Ne-ați fost si ne rămâneți alături pe plan diplomatic si cultural. Ne-ați fost alături pe plan economic, cultural, politic, și educațional. Simțim acest sprijin si in aceste zile când războiul ne-a dat viețile peste cap. România este de mulți ani partenerul nostru comercial cel mai important și susținătoarea nostră fidelă în toate formatele la nivelul Uniunii Europene. Ieri am primit recomandare a din partea Uniunii Europene de a obține statul de țară candidată la U.E. Este e un rezultat mult așteptat si care ne da energia si motivarea să muncim mai mult si mai bine pentru atingerea standardelor U.E. Contam in acest drum pe sprijinul si ajutorul României. Relațiile noastre sunt astăzi la cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani. Experiența și expertiza României ne-a fost și ne va fi în continuare de ajutor. Sunt convinsă ca parteneriatul strâns dintre țările noastre ne va ajuta să depășim greutățile si incertitudinea cauzate de războiul din Ucraina. Solidaritatea, grija și ajutorul reciproc sunt esențiale și în spiritul lor s-a coagulat Uniune Europeană. Doar așa puteam depăși tragedia și distrugerile războiului. Astăzi, mai mult ca niciodată avem nevoie de sprijinul si susținerea voastră pentru a păstra pacea în Republica Moldova si a oferi siguranța cetățenilor noștri. pentru a face față provocărilor fără precedent, declanșate de războiul din Ucraina, pentru a continua eforturile nostre de transformare a tarii, pentru a rămâne parte a lumii libere „, a declarat Maia Sandu.