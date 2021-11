Marcel Ciolacu: Am înțeles că Florin Cîțu mi l-a propus premier pe Alexandru Rafila. Eu sunt total de acord. Înseamnă că avem un prim-ministru cu care am picat de acord (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că este de acord cu nominalizarea lui Alexandru Rafila pentru funcția de premier, varianta pe care i-ar fi propus-o Florin Cîțu.

Declarația social-democratului vine în contextul în care, miercuri seară, președintele PNL afirmase în discuția cu jurnaliștii că i-ar fi făcut această propunere omologului său de la PSD, însă Marcel Ciolacu ar fi refuzat.

Marcel Ciolacu: Florin Cîțu a spus în spațiul public că mi l-a propus premier pe Alexandru Rafila. Înseamnă că avem un prim-ministru cu care am picat de acord

„Urmează să stabilim acum telefonic și vom vedea, normal ar fi ca astăzi să finalizăm cu programul de guvernare și orientarea de prim-ministru. Eu am înțeles că avem o variantă (de premier, n.r.), domnul Rafila. Eu sunt total de acord”, a declarat președintele PSD.

Întrebat dacă într-adevăr i-a făcut Florin Cîțu această propunere, Marcel Ciolacu a răspuns: „Am înțeles din spațiul public că domnul Florin Cîțu mi l-a propus pe domnul Rafila. Eu îmi asum, ca președinte al Partidului Social Democrat, că îi lămuresc pe colegii mei să fie domnul Rafila prim-ministru”.

„Eu repet, dacă domnul Cîțu mi-a făcut această propunere, îl anunț că sunt de acord. (…) Am auzit la televizor, am auzit în spațiul public de la primul-ministru demis (Florin Cîțu, n.r.) că mi l-a propus pe domnul Rafila. Sunt total de acord. (…) Vă repet, domnul Florin Cîțu a spus în spațiul public că mi l-a propus pe domnul Rafila și că eu am refuzat – îl anunț că eu nu refuz această propunere. Înseamnă că avem un prim-ministru cu care am picat de acord”, a adăugat liderul social-democraților.

Inițial, în urma unui vot dat miercuri în unanimitate în Consiliul Politic Național intern, PSD anunțase că îl susține pe Marcel Ciolacu pentru funcția de prim-ministru. Tot atunci, CPN a dat undă verde sistemului de rotație la șefia Guvernului, o formulă îmbrățișată și de PNL.

Alexandru Rafila, fost reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății și actual deputat PSD, fusese propunerea de prim-ministru cu care au mers social-democrații la primele consultări organizate la Cotroceni după alegerile generale din 6 decembrie 2020.