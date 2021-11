Marcel Ciolacu: Dacă PNL, UDMR sau minoritățile ies din coaliție, pleacă și PSD. Nu am alt mandat de la partid (VIDEO)

Marcel Ciolacu susține că PSD nu va intra în coaliție fără vreunul dintre actorii implicați în discuții. Precizarea social-democratului vine în contextul în care, vineri, Kelemen Hunor ar fi amenințat că UDMR nu va intra la guvernare dacă nu păstrează Ministerul Dezvoltării.

Între timp, președintele Klaus Iohannis a convocat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Dacă PNL, UDMR sau minoritățile ies din coaliție, pleacă și PSD, spune Marcel Ciolacu

„Am finalizat acordul politic, urmând ca astăzi, mâine și poimâine, până duminică, toate negocierile politice să fie finalizate, astfel încât de luni să intrăm în procedură ca să ne ținem de cuvânt în fața românilor, așa cum am promis, ca joi România să aibă un Guvern (…) Sunt normale anumite discuții când formezi o coaliție, când ai negocieri. Eu vreau să îi asigur pe români în continuare că joi România va avea un Guvern. Trebuie să înțelegem toți care purtăm aceste negocieri și dorim această coaliție că până duminică aceste negocieri trebuie încheiate”, a declarat președintele PSD.

În cadrul negocierilor de vineri, Kelemen Hunor ar fi amenințat că UDMR nu intră la guvernare dacă nu păstrează Ministerul Dezvoltării. Întrebat în acest context dacă PSD e gata să intre în coaliție și fără UDMR, Marcel Ciolacu a explicat: „Această coaliție va fi formată de către PNL, PSD, UDMR, minorități. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL, deci dacă UDMR în acest moment iese din această coaliție, automat și PSD va ieși pentru că nu am alt mandat (…). Repet, eu am un mandat de la partid foarte clar că vom creiona o coaliție PSD – PNL – UDMR – minorități, alt mandat nu am. Dacă minoritățile, UDMR sau PNL ies din această coaliție, pleacă și PSD”.