Marcel Ciolacu: „Dacă PSD are prim-ministrul, se egalizează numărul de ministere. Dacă premierul este de la PNL, atunci PSD are mai multe ministere”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat sâmbătă că nu s-a ajuns încă la o propunere de premier și că negoierile între PNL și PSD vor continua până luni:

„Dacă PSD-ul are prim-ministrul, se egalizează numărul de ministere, dacă este PNL-ul, atunci PSD are mai multe ministere. Domnul Ciucă are un mandat de la PNL pentru a fi prim-ministru, eu am un mandat de la PSD să fiu prim-ministru. Deciziile vin din interiorul partidului, e normal ca această decizie să o luăm atât eu cât și domnul Ciucă. Până luni când vom merge la Cotroceni vom lua această decizie și vom merge cu o singură variantă.

Am avut niște negocieri, am echilibrat anumite lucruri în raport de forțe în interiorul guvernului, ne vom întoarce între colegi și vom lua o decizie. Până când ajungem la Cotroceni la consultări, vom merge cu o singură propunere.” , a spus Marcel Ciolacu.