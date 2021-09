Marcel Ciolacu: Dan Barna a creat singur „echipa câștigătoare”. Adică eu îl aduc înapoi în Guvern după ce și-a dat demisia? Ce sunt eu, Jolly Joker-ul lor? Eu sunt Drulă să plec cu ranga să dau magazine jos și să fac zero autostrăzi?

Marcel Ciolacu, președintele PSD, l-a ironizat pe Dan Barna, copreședintele USR PLUS, despre care a spus că a avut „cel mai mare fler politic în ultimul an de zile” pentru că l-a ales pe Florin Cîțu în detrimentul lui Ludovic Orban. „El a creat singur „echipa câștigătoare”, a spus liderul social-democratul, în replică la declarațiile făcute de vicepremierul demisionar după întâlnirea de la Cotroceni.

Marcel Ciolacu (PSD) îl ironizează pe Dan Barna: „«Echipa câștigătoare» e a lui!”

Întrebat marți seară la România TV cum a intrat în „echipa câștigătoare”, președintele PSD a declarat: „Știți cine a avut cel mai mare fler politic în ultimul an de zile? Barna, domnule! El a zis, `eu îl vreau pe Cîțu premier, nu îl vreau pe Orban`, deci el a creat singur «echipa câștigătoare». Ce treabă am eu cu Cîțu? Sărăcul, cred că dacă aș fi în locul lui, când apar eu la televizor, aș închide televizorul la cât m-am luat de el și de tâmpeniile făcute la Guvern. «Echipa câștigătoare» e a lui Barna! Trebuie să vină PSD și românii să intervină… nu vedeți că e o mascaradă? A ajuns la 5 lei euro astăzi, oamenii sunt inconștienți, ei nu guvernează nimic, n-are nicio eficiență Guvernul”.

Marcel Ciolacu spune că președintele Klaus Iohannis ar trebui să intervină.

„Care e rolul Președintelui? Nu e rolul lui? Nu a fost să facă un guvern de pierzători”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a fost sunat de Klaus Iohannis, social-democratul a afirmat: „Nu m-a sunat, nu, ne vorbim prin televizor, categoric, și cu Cîțu vorbim la televizor”.

„Domnul Iohannis vrea să construiască ceva normal? Îi întreb pe români, pe cine l-a votat. N-a zis că vine cu o Românie normală? Unde e România aia normală? Asta e România ta normală? N-am eu atribuții de mediator”, a mai spus Marcel Ciolacu.

El susține că actuala criză politică nu e despre principii și nu ține nici de nivelul de trai al românilor.

„Care e pasul 2 (după o eventuală demitere a Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzură, n.r.)? Eu sunt Drulă, eu plec cu ranga să dau magazine jos și să fac zero autostrăzi? Rolul oamenilor politici este să construiască, ca românii să aibă un trai mai bun. Am înțeles, îl dăm mâine jos pe Cîțu, nu e problemă, ce urmează? Domnule Barna, ce urmează? Faci guvern cu AUR, spune-ne. Ce treabă am eu cu PNL și cu Cîțu, și cu Barna? Adică îl aduc pe Barna înapoi în Guvern după ce și-a dat demisia? Ce sunt eu, Jolly Joker-ul lor? Ce e PSD? Nu vedeți că e o mascaradă? Nu e o criză politică pe principii, nu e o criză politică să țină de nivelul de trai al oamenilor, e o criză politică pe o luptă a lor și pe certurile lor”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.