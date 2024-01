Marcel Ciolacu: „E mai puțin important numele. Dacă un român ajunge președintele Consiliului European este o mândrie”

Premierul Marcel Ciolacu a comentat luni seara scenariul potrivit căruia președintele Iohannis ar prelua funcția de șef al Consiliului European. Acesta a precizat într-un interviu pentru Antena 3 că este mai puțin important numele celui care preia funcția, comparativ cu faptul că un român ajunge să o exercite:

„Speculațiile au pornit de la faptul că actualul președinte al Consiliului a anunțat că va candida primul pe listă în Belgia. El a fost europarlamentar belgian, din familia Renew. La nivelul UE sunt trei funcții importante: președintele Consiliului, Comisia Europeană și Parlamentul European. Există negocieri întotdeauna. Eu am spus un lucru, și nu am spus un lucru public, pentru mine, indiferent de câtă lume o să mă înjure pentru ceea ce o să vă spun, e mai puțin important numele, faptul că un român ajunge președintele Consiliului European, pentru mine este o mândrie”.

Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu a precizat că nu a avut discuții cu președintele despre acest scenariu sau cu un lider european:

„Nu cunosc detalii, nu am avut discuții cu președintele României în privința acestui lucru. Nu am avut discuții, eu Marcel Ciolacu, cu un lider marcant pe această perspectivă. Dar contextul acesta este. Cutumiar ar trebui ca statul care are președinția Consiliului European, acum este la Belgia urmând pe urmă după 1 iulie să fie la Ungaria, preia și șefia Consiliului. Sunt scenarii de lucru în care poate să fie domnul prim-ministru Orban, se poate alege un președinte între 1 iulie și octombrie când orium va fi ales noul președinte al Consiliului. De obicei cele trei funcții s-au împărțit între PPE, Renew și S&D, marile familii europene. Cred că este departe.

Oamnii hotărăsc altceva în ultimul timp. Am văzut ce s-a întâmplat în Olanda, vom vedea ce se va întâmpla la europarlamentare în toate țările europene. Este foarte important ca liderii politici din România să fim conectați la toate problemele, nu doar europene.