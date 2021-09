Marcel Ciolacu, despre un blat cu președintele: „Ce să îmi ofere mie Iohannis? Nu am dosare penale, nu am furat. Trăiesc din salariu. Ghinion” / „USR, niște șantajiști”

Marcel Ciolacu a respins acuzele privind un posibil blat cu președintele Klaus Iohannis sau cu USR PLUS, în contextul actualei crize guvernamentale:

„Ce să îmi ofere mie Iohannis? Mai mult decât mi-a oferit românii? Nu am dosare penale, nu am furat. Trăiesc din salariu, ghinion. Sunt un om normal, am o familie normală. Ce să îmi ofere mie Iohannis în acest moment și colegilor mei ca eu să fac o înțelegere cu Iohannis, după ce a vrut să distrugă PSD. Credeți că eu uit că am vândut Ardealul și a luat UDMR la guvernare.

Cei de la PNL spun că am un blat cu USR. USR sunt niște șantajiști. Vor să scape de Cîțuca să revină pe cai mari. Eu nu creez precedentul pe care l-au creat tot ei în Parlament cu AUR. Peste 6 luni dacă se supără USR și vin iar cu o moțiune, e iar în guvern cu miniștri, secretari de stat, prefecți? Spun că s-a supărat și de Orban. Cum pot să girez eu așa ceva?

PNL-iștii u supus la vot ca să se amâne și citirea și colegii mei le-au atras atenția că se încalcă Constituția, în 5 zile trebuie citite. Ceic are au încălcat regulamentul și Constituția este domnul Orban și doamna Dragu”, a declarat Marcel Ciolacu, în emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire.