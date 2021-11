Marcel Ciolacu: Am decis ca joi să avem premier. Încercăm să mergem cu un acord politic la Cotroceni în care să scriem cine este prim-ministrul și cum se face rotația

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că, în urma ultimelor negocieri, s-a ajuns la un acord privind desemnarea unui premier până joia viitoare. Acesta a spus că nu s-a decis încă dacă propunerea va fi Nicolae Ciucă, deși Florin Cîțu a lăsat să se înțeleagă acest lucru:

Marcel Ciolacu, despre cine va da premierul

„Am ajuns la un program agreat ca joi să avem premier. Ministerele vor fi distribuite în funcție de ponderi. Ponderile împart numerele de ministere. Vrem să construim un guvern funcțional. Vom continua aceste discuții. În eventualitatea în care PSD are prim-ministrul, ce ministere vor reveni PNL și UDMR, etc. Încercăm să rămânem în același număr de ministere.

Există o decizie comună a celor două partide, că prim-ministrul se va da prin rotație. Nu există o decizie cine va da prim-ministrul. Joi, am negociat cu toții, România trebuie să aibă premier. Încercăm să mergem cu un acord politic în care să scriem cine este prim-ministrul și care este rotația până la ce dată, 30 mai mi se pare”, a spus Marcel Ciolacu.

El a precizat că dacă PSD nu va avea mandatul de premier, atunci PSD va avea conducerea Ministerului de Finanțe:

„Sunt două propuneri de prim-ministru, una a PNL, una a PSD. Din acest punct de vedere, am încercat să creionăm cele două propuneri și structurile guvernului și cine va avea prim-ministrul. Nu am ajuns să hotărâm cine are prim-ministrul. Dacă nu avem prim-ministrul am insistat ca să avem ministerul de Finanțe, la fel și cei de la PNL au insistat dacă nu au prim-ministrul să aibă Ministerul de Finanțe”, a spus Ciolacu.

”Vrem să construim, totuşi, un guvern funcţional şi o coaliţie să fie toată lumea mulţumită ca şi echilibru guvernamental”, a mai afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă se va merge cu o singură propunere de premier, Ciolacu a afirmat: ”Joi, am negociat cu toţii, România trebuie să aibă un Guvern (…) Încercăm să mergem cu un acord politic în care să scriem clar cine este primul ministru şi până când este rotaţia, 30 mai, parcă”.

Ce spune Nicolae Ciucă despre negocieri

Premierul desemnat de PNL, Nicolae Ciucă, a spus, joi seara, după negocierile cu PSD, că speră că de data aceasta va reuși să facă un guvern și să fie votat.