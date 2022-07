Marcel Ciolacu: Prețul la energie trebuie reglementat. Nu trebuie lăsat un vid legislativ. România are anumite capacități de producție pe care nu le-a gestionat foarte coerent (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră în continuare că prețul la energie trebuie reglementat și că România dispune de anumite capacități de producție pe care, până în acest moment, nu le-a gestionat foarte coerent

Marcel Ciolacu (PSD), despre situația din energie: „Prețul trebuie reglementat”

Întrebat miercuri într-o conferință de presă despre o eventuală revenire la o piață reglementată în sectorul energiei, liderul social-democraților a afirmat: „În primul rând, nu trebuie lăsat un vid legislativ. Dacă nu avem capacitatea și cei de la ANRE nu au posibilitatea să se încadreze în perioada necesară pentru a veni cu o propunere de reglementare, categoric ordonanța se va prelungi. În acest moment, atât eu, cât și primul-ministru, primim informări și vedem și împreună cu Ministerul de Finanțe, dar îl așteptăm și pe ministrul Energiei, fiindcă Ministerul Energiei trebuie să fie inițiatorul acestor lucruri și acestor programe, să găsim soluția cea mai bună pentru români atât în zona casnică, cât și non-casnică, pentru economia românească”.

„Opinia mea rămâne în continuare, prețul trebuie reglementat. E o discuție lungă la cum s-a ajuns la aceste prețuri, sunt niște prețuri la fel de mari ca și în restul Europei, dar România are anumite capacități de producție pe care nu le-a gestionat până în acest moment foarte coerent”, a adăugat Marcel Ciolacu, care a vorbit și despre .

Întrebat din ce surse vor fi asigurate fondurile necesare pentru a susține în continuare mecanismul de compensare a facturilor, președintele PSD a spus: „În primul rând, n-am văzut această analiză cu 20 de miliarde de lei. În al doilea rând, credeți-mă că nu sunt nici trader, nici Mafalda, nu știu nici ce face Putin, nici câte bombe mai trimite peste oamenii ăia sărmani și nici consumul”.

„Văd, în schimb, deja o mobilizare la nivel european și niște discuții aplicate la nivel european, un lucru care pe mine mă bucură. Se vorbește din ce în ce mai mult de reglementare, și nu de compensare. Am văzut că anumite state, cum e Franța, au făcut și naționalizări, deci sunt niște abordări serioase și aplicate. Am văzut și îngrijorările Germaniei. Cred că, ca și până acum, vom găsi cea mai bună soluție. Și actuala legislație, actuala ordonanță, are imperfecțiuni, fiindcă a fost făcută într-o perioadă scurtă și sub o anumită emoție”, a adăugat el.