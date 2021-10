Marcel Ciolacu, reacție la discursul despre creșterea economică al lui Cîțu: Frig, foame, sărăcie! Reformele ne-au adus înainte de Revoluție

Marcel Ciolacu a reacționat, sâmbătă, la discursul plin de optimism al lui Florin Cîțu, privind creșterea economică a României.

Premierul a anunțat că fiecare român va simți bunăstarea de acum încolo și că salariile vor crește de anul viitor, liderul PSD-ist i-a ironizat fiecare declarație într-un mesaj postat pe Facebook.

Ciolacu suține că românii n-au trăit vremuri atât de tulburi de la Revoluție, atât din punct de vedere financiar cât și sanitar.

„Reformele de dreapta ne-au adus înainte de Revoluție! Românii nu aveau atunci ce să cumpere, iar acum au de unde, dar nu și bani! Și nu, nu mă refer la acei 1% cu venituri peste medie. Explică-le, Florine, cum a crescut economia ca o rachetă spre cer, celor 7 milioane de oameni aflați în risc de săracie și excluziune socială.

Oamenii vor să știe cum ieșim împreună din catastrofa sanitară. Oamenii au nevoie de soluții acum! Economia o putem salva, viețile însă nu le putem recupera”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook personală și a social-democraților.

Florin Cîțu, discurs optimist despre cresterea economică și bunăstarea românilor

Florin Cîțu a susținut sâmbătă o conferință de presă pe tema reconfirmării ratingului României de către Standard&Poor’s și Moody’s.

Liberalul a declarat că această creștere economică se va resimți în buzunarele românilor, care ar putea primi salarii mai mari din 2022.

„Perspectiva de stabil arată că suntem foarte aproape de momentul în care toți romanii vor simți şi beneficiile creşterii economici. Înseamnă dobânzi mai mici, împrumuturi mai ieftine, că nu ne aşteptăm la derapaje ale inflaţiei sau alte probleme şi crize. Acest an a fost cel în care am spus că stabilizăm economia. Deja este o decizie pentru anul viitor să creștem salariul minim cu 11%. Am venim cu măsuri pentru amânarea facturilor la energie”, a declarat premierul interimar.