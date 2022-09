Marcel Ciolacu: Regina Elisabeta a II-a a construit punți între națiuni și indivizi ce vor dăinui pentru generațiile care urmează

Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților și lider PSD, a transmis un mesaj de condoleanțe, joi, după moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, despre care spune că „a construit punți între națiuni și indivizi ce vor dăinui pentru generațiile care urmează”.

„Cu profundă tristețe transmit sincerele mele condoleanțe Familiei Regale, oamenilor de pe tărâmurile britanice și ale Commonwealth-ului. Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a construit punți între națiuni și indivizi ce vor dăinui pentru generațiile care urmează”, a scris președintele PSD, joi seară pe Twitter.

With profound sadness I send my heartfelt condolences to the Royal Family, the British & Commonwealth realms people. Her Majesty Queen Elizabeth II built bridges between nations and individuals that will last for generations to come.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)