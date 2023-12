Marcel Ciolacu: România va avea un președinte de stânga / Dacă pierd un rând de alegeri, voi pleca de la conducerea PSD

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, vineri, că are prea multe provocări la Guvern pentru a se gândi la alegerile prezidențiale. O decizie va fi luată în partid abia după europarlamentare.

Ciolacu, despre candidatul PSD la prezidențiale

Întrebat, la , dacă , Marcel Ciolacu a răspuns: „Am avut discutia asta de multe ori. Alegerile pentru presedinte vor fi la final de noiembrie, inceput de decembrie. Am provocari suficiente la guvern, ca sa ma gandesc la alte decizii. Dupa europarlamentare, va incepe discutia privind . Mai mult, am anuntat o decizie a mea si a colegilor mei, cei care doresc sa aspire la aceasta functie vin in cursa interna. Fiecare organizatie PSD va vota pe cine sustine. Candidatul PSD nu va mai fi decis de un numar restrans cum s-a facut pana acum. In cazul in care eu mi-as depune candidatura, cred ca isi vor depune si altii”.

„Ce pot sa va spun cu certitudine este ca nu o sa fac greselile pe care le-au facut ceilalti presedinti ai PSD. Toti ceilalti au pierdut alegerile si au facut greseli. Toti care au pierdut alegerile au facut greseli, nu au luat decizii corecte la momentul respectiv. Faptul ca nu ai castigat inseamna ca nu ai luat decizia corecta, iar eu nu o sa ma las angrenat si impins de catre cineva sa iau o decizie care nu cred ca este buna pentru Romania. Dar cu certitudine ce va pot spune este ca Romania va avea un presedinte de stanga”, a continuat liderul social-democraților.

Ciolacu a spus că va demisiona de la șefia PSD dacă pierde fie și un rând de alegeri

Tot pentru , Marcel Ciolacu a mai susținut că-și va da demisia de la conducerea PSD dacă pierde alegerile: „Categoric. In primul si in primul rand, daca pierzi un rand de alegeri, voi pleca din functia de presedinte PSD. In aceeasi zi! Dar e un gest de normalitate. (…) Cum sa mai raman la partid daca am pierdut alegerile? La partid ramai cat castigi. E important sa fii primul clasat, dar poti sa nu faci o majoritate in guvern”.