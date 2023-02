Marcel Ciolacu: Rotația nu va fi cu niciun scandal / Cu Președintele României nu am discuții particulare / Cred că soluția și după 2024 este tot o coaliție largă între PSD și PNL

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a arătat de părere că rotația guvernamentală din luna mai se va produce „categoric” și că o coaliție între social-democrați și PNL ar putea fi o soluție și după alegerile din 2024, transmite .

Marcel Ciolacu (PSD): „Eu cred categoric că rotația va avea loc”

Liderul PSD consideră că „rotația va avea loc” și se va produce „fără scandal”.

„Eu cred categoric că rotaţia va avea loc. Nu va fi cu niciun scandal. Protocolul va fi respectat şi toate lucrurile vor fi decise cu o perioadă înainte, iar lucrurile vor decurge foarte normal şi foarte uşor. Sunt ferm convins că şi preşedintele va face desemnarea care va veni din partea PSD. În acest moment eu sunt această desemnare şi îmi doresc ca această coaliţie să ţină până la sfârşitul anului 2024”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seară, la Prima News.

El susține că relația cu președintele Klaus Iohannis nu este tensionată.

„Cu Preşedintele României nu am discuţii particulare. Am avut numai discuţii instituţionale. Nu avem o relaţie tensionată. (…) România are nevoie în acest moment categoric de o stabilitate politică. Este o mare greşeală să intrăm într-o zonă de instabilitate politică”, a adăugat social-democratul.

Marcel Ciolacu spune că ocoaliție între PSD și PNL ar putea fi o soluție și după alegerile din 2024.

„Nu vă ascund şi nu am ascuns-o niciodată. Cred că soluţia în perioada şi după 2024 este tot o coaliţie largă între cele două partide. (…) Eu cred că împreună cu domnul prim ministru Nicolae Ciucă putem creiona în viitor şi din 2024 o coaliţie, dacă nu chiar o alianţă”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.