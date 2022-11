Marcel Ciolacu, „rugăminte” către PNL: Să încerce, dacă nu au soluții, măcar să nu le critice pe ale noastre (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, le-a cerut partenerilor de coaliție din PNL ca, dacă tot nu sunt în stare să vină cu soluții, măcar să nu le critice pe cele propuse de social-democrați.

Ciolacu, încă un atac la PNL

„Am rugăminte pentru colegii cu care am făcut coaliția. Am înțeles că nu au reușit să explice românilor greșelile pe care le-au făcut. Îi rog să venim cu cât mai multe soluții în coaliție. Noi am obosit să tot explicăm soluțiile PSD.

Ei să încerce, dacă nu există prea multe soluții din acea zonă, măcar să nu le critice pe ale noastre”, a declarat Marcel Ciolacu, la o reuniune a social-democraților din Mehedinți.

Reproșurile lui Ciolacu vizavi de fosta guvernare de dreapta

Totodată, liderul social-democraților modul în care fosta guvernare de dreapta a gestionat economia României.

„Dacă atunci am împrumutat 200 de miliarde, am întors în economie 2%, exact ca în Ghana. Anul acesta am scăzut datoria publică, am plătit și dobânzile, și ratele la ce împrumuturi au făcut domnii înainte, dar am întors și 6% în economie și în pachetul social. Cred că e o diferență majoră, oricât de răutăcios ai fi, sunt realități foarte clare”, a mai afirmat Ciolacu.

Anterior, că PNL și fosta guvernare de dreapta trebuie să explice de ce au trecut în PNRR că închid termocentrale, de ce n-au prins irigațiile în Plan, de ce au liberalizat prețul energiei fără să pună nimic în loc și de ce au cumpărat atât de multe vaccinuri anti-COVID.