Marcel Ciolacu: Sunt mândru de responsabilitatea PSD și de cum au decurs discuțiile în interiorul partidului. Toată lumea a înțeles că este un moment de răscruce pentru România

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că toți social-democrații care au participat la Consiliul Politic Național au înțeles că România se regăsește „într-un moment de răscruce”, precum și de ce s-a cerut un vot pentru începerea negocierilor de formare a Guvernului cu PNL, UDMR și minoritățile.

Marcel Ciolacu: „Sunt mândru de stabilitatea PSD și de responsabilitatea PSD, și de cum au decurs discuțiile din interiorul partidului”

Întrebat luni seară la Antena 3 dacă este clar că vom avea un guvern PSD-PNL, Marcel Ciolacu a afirmat: „Noi am luat o decizie astăzi în Consiliul Politic Național de a avea negocieri pe programul de guvernare, în primul rând, cu cei de la PNL, UDMR și minorități în vederea creării unei majorități. Nu am luat un vot prin care PSD automat intră la guvernare cu PNL, UDMR și minorități. Votul a fost foarte explicit. Au vorbit aproape toți colegii la această ședință. Sunt mândru de stabilitatea PSD și de responsabilitatea PSD, și de cum au decurs discuțiile din interiorul partidului. E cred că pentru prima oară când eu, și o spun public, n-am fost sunat de către vreun președinte de organizație sau de vreun coleg să discut de o anumită funcție. Toată lumea a înțeles care este momentul, un moment de răscruce pentru România, și de ce am cerut acest vot să avem negocierile cu Partidul Național Liberal, UDMR și minoritățile”.

„Eu n-am simțit niciun coleg frustrat sau reținut de ceea ce a fost în trecut. Eu am mărit forul decizional al partidului, unde sunt și primarii de mari municipii, și președinții de consilii județene, și au vorbit fiecare de problemele administrative care sunt, fiindcă nu guvernezi țara numai la nivel central, se guvernează și la nivel local. Este un moment dificil prin care trece România. Chiar a fost rugămintea mea la întrunirea cu reprezentanții Partidului Național Liberal, totuși, să avem o discuție serioasă”, a adăugat președintele PSD.

Întrebat dacă premierul va fi de la PSD sau de la PNL, el a spus: „Nu e o decizie luată. Vom ține cont de ponderile parlamentare, categoric. Nu mergem după sondaje sau altceva, luăm după rezultatele pe care le-am avut la alegeri generale. (…) Decizia în momentul acesta este că vom merge cu desemnarea unui prim-ministru dacă există consultările până când se închid negocierile”.

La rândul său, PNL a dat luni seară undă verde pentru începerea negocierilor cu PSD.