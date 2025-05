Marius Budăi, despre secretizarea declarațiilor de avere: „Transparența stinge foarte multe discuții, dinainte de a începe” (VIDEO)

Deputatul PSD Marius Budăi consideră că transparența este neceasară în viața politică, mai ales că pune capăt multor controverse. Politicianul a comentat decizia Curții Constituționale prin care au fost secretizate declarațiile de avere.

a avut o intervenție în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai unde a vorbit despre decizia CCR de secretizare a declarațiilor de avere. Deputatul PSD a declarat că transparența este foarte importantă în viața publică. El a precizată că acest principiu nu poate fi pus pe pauză în funcție de anumite momente.

„Lipsă de transparență nu trebuie să vedem niciodată, nu că este sau nu este momentul acum. Transparența trebuie să fie tot timpul. Transparența, din punctul meu de vedere, stinge foarte multe discuții, dinainte de a începe. Când este vorba despre transparență nu este vorba despre moment. Trebuie să existe întotdeauna”, a declarat Marius Budăi.

Deputatul nu a dorit să facă vreun comentariu pe marginea deciziei CCR. Marius Budăi a preciza că în ce-l privește, nu are o problemă să-și publice declarațiile de avere.

„Am să evit să fiu populist. Vă spun foarte clar, personal, ce cred. Nu am nici o problemă să-mi public declarația de avere, nu am avut o problemă nici până acum. Nu am nici o problemă să ascund veniturile soției, nu am nici o problemă să le public în continuare. Va trebui să așteptăm motivarea CCR și împreună cu colegii parlamentari și cu celelalte partide să vedem cum procedăm în parlament”, a precizat deputatul PSD.

CCR a secretizat declarațiile de avere

Curtea (CCR) a decis că și de interese nu trebuie să mai includă bunurile și veniturile soților și copiilor aflați în întreținerea demnitarilor. Totodată, judecătorii au declarat neconstituțional și articolul care reglementa publicarea acestor documente pe site-ul ANI sau a instituțiilor în cadrul cărora își desfășoară activitatea cei care au obligația de a depune aceste documente.

CCR susține că articolul 3, alineatul 2 din Legea privind declarațiile de avere și de interese este neconstituțional:

„(2) Declarațiile de avere se întocmesc pe propria răspundere și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei nr. 1.”

Tot neconstituțional a fost declarat și articolul 12, alineatul 6, care se referă la publicarea online a declarațiilor de avere și de interese:

„Agenția asigură afișarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de internet a Agenției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, a adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se mențin pe pagina de internet a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestuia și se arhivează potrivit legii.”