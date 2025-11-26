Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a prezentat mai multe măsuri din programul său social. Băluță a insistat că măsurile nu vin în sprijinul oamenilor care nu vor să muncească, ci în sprijinul celor care ori muncesc și au venituri foarte mici, ori sunt în imposibilitatea de a lucra. Candidatul PSD a explicat și de unde va lua banii pentru implementarea programului social.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum arată programul social al lui Băluță

„În ciuda faptului că regiunea București-Ilfov e în primele 10 ca bunăstare din Europa, totuși această bunăstare nu e uniform distribuită. Ca atare, am venit în fața oamenilor cu l foarte important, despre care vreau să spun că nu se adresează în niciun caz oamenilor care nu muncesc, care nu au muncit și nu vor să muncească. El se adresează oamenilor care au venituri mici.

Le propun spre analiză oferta de a reuși să avem subvenție 100% pentru energia termică pentru oamenii ale căror venituri sunt mai mici de 3000 de lei. Pentru oamenii care au venituri mai mici de 2.500 de lei să putem da un ajutor de până la 500 de lei pentru medicamente. Pentru tineri și familiile tinere să putem subvenționa chiriile, iar pentru familiile cu mulți copii, lunar, să putem să le dăm un supliment de 1000 de lei”, a declarat Daniel Băluță.

De unde banii pentru programul social?

Candidatul PSD a explicat și de unde intenționează să facă rost de banii pentru acest program social.

„Banii aceștia vin din mai multe surse. Numai dacă v-aș spune că subvenția în 2022 pe care Primăria Municipiului București a plătit-o pentru energia termică a fost de 300 de milioane de euro, iar profitul pe care l-a avut ENCEL, producătorul de energie, a fost de 200 de milioane de euro, vedem că o sursă foarte importantă de venituri poate să provină din fuziunea ELCEN cu Termoenergetica.

Banii europeni sunt și ei o soluție. Vă dau exemplul celor 400 de milioane de euro pe care le-am investit pentru a combate exclusiunea socială în carterele din Sectorul 4.

Avem și înlocuirea rețelei termice, care are pierderi de până la 50%.

Iar suma acestor măsuri, cumulul acestor măsuri, nu face decât să reducă pentru toți bucureștenii costul gigacaloriei, pentru că ăsta e obiectivul fundamental pe care-l am. Și pentru acești oameni care au muncit sau sunt în imposibilitatea de a munci sau muncesc, dar au venituri foarte mici să putem veni în întâmpinarea lor cu astfel de programe, cu aceste surse de finanțare. Societatea noastră trebuie echilibrată”, a explicat Daniel Băluță.