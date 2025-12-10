Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a vizionat încă documentarul Recorder – „Justiție Capturată”, dar intenționează să îl urmărească în această seară, după încheierea activităților zilnice.

„Nu am apucat să văd documentarul Recorder, am primit informații despre acest documentar și am văzut emoția puternică pe care a generat-o. În seara asta, după ce-mi termin toate activitățile pe care le am, mă voi uita. Am văzut emoția puternică pe care a generat-o”, a afirmat Bolojan în podcastul Fiendly Fire.

Această reacție vine pe fondul interesului crescut pentru temele dezbătute în documentar și impactul lor asupra opiniei publice.

Ce mesaj a ținut să transmită premierul după documentarul Recorder

Premierul le-a transmis magistraților un mesaj clar. Le-a cerut să fie la fel de uniți pentru a reforma sistemul de justiție, așa cum au fost atunci când și-au apărat pensiile speciale.

„Aș vrea, în prumul rând, să fac un comentariu general legat de lumea politiă și de justiție. În acești ani încrederea în politică și în justiție a scăzut foarte mult (…) Constatăm că și încrederea în justiție este foarte jos. De unde vin aceste percepții? Pe de o parte dintr-un sentiment de inechitate, pe de o parte că nu oferim serviciile așteptate de către cetățeni, pentru că și justiția este un serviciu public. Justiția oferă un serviciu, politicul oferă alte servicii, cum ar fi un drum bun, un spital etc.

Este un sentiment de percepție, de nedreptăți. Imaginați-vă că oamenii când văd un om politic cu salarii uriașe prin companii, vă puteți imagina ce sentiment de nedreptate este și în cazul justiției pentru că oamenii văd achitări sau o prescriere a faptelor, este un sentiment de profundă nedreptate.

Mecanismele de intervenție nu sunt foarte multe, dar voi încerca să fac o analiză împreună cu consilierii mei, voi încerca să am discuții cu asociațiile de magistrați pentru că dacă au fost extrem de uniți în a comenta și a-și apăra salariiile și , sper să fie la fel de uniți în a reforma sistemul de justiție.”, a precizat Bolojan, potrivit .

Ce rol are politica în reformarea sistemului de justiție

Premierul recunoaște reticența mediului politic de a interveni în justiție, cauzată de scandalurile din ultimii ani:

„Ani de zile, discuția de bază a fost asigurarea independenței justiției și blocarea politicului să intervină în justiție. De la OUG 13 și așa mai departe, iar atunci a apărut o reticiență a politicului de a genera legi pentru sistemul de justiție și a lăsat totul în seama CSM. Dacă sistemul nu a reușit să-și creeze anticorpii necesari, atunci ar trebui să găsim alte soluții.”

Premierul subliniază responsabilitatea politicienilor față de cetățeni și necesitatea unui echilibru între independența justiției și nevoia de reformă legislativă.