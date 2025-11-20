Nicușor Dan a transmis un mesaj după oficializarea procedurii de extrădare a mercenarului Horațiu Potra, judecat pentru . Potra, fiul și nepotul său au fost aduși din Dubai în această după-amiază.

a transmis un mesaj în care a comentat procedura de extrădare a mercenarului Horațiu Potra. Împreună cu fiul și nepotul său, Potra a ajuns în România, în această după amiază, cu o cursă aeriană, din Dubai. El a fost preluat de mai multe echipaje de poliție și luptători SIAS, urmând să fie încarcerat.

Nicușor Dan a transmis că operațiunea de aducere în țară a celor trei, Horațiu Potra, Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român față de respectarea ordinii constituționale. Șeful Statului a precizat că cei suspectați de acțiuni împotriva statului de drept sunt aduși în fața judecătorilor pentru a da socoteală.

„Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei”, a transmis preşedintele pe Facebook.

Președintele a apreciat coordonarea instituțiilor implicate

Nicușor Dan a vorbit, în continuarea mesajului său, despre efortul făcut de instituțiile implicate în extrădarea mercenarului. El și-a exprimat aprecierea față de efortul autorităților române și internaționale.

„Apreciez efortul Ministerelor Justiţiei şi Afacerilor Interne şi tuturor instituţiilor internaţionale care au cooperat pentru acest rezultat”, este mesajul şefului statului.

Mercenarul, fiul şi nepotul său au ajuns pe Aeroportul Otopeni, joi, în jurul orei 16.00. Ei au fost preluați de autoritățile judiciare române și transferați în arest. Horațiu Potra este vizat în România de un mandat de arestare preventivă. Alături de fiul Dorian și nepotul Alexandru, el a fost pus sub acuzare într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională.

Concret, cei trei sunt acuzați de complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024. Șeful mercenarilor a fost trimis în judecată, de , împreună cu Călin Georgescu alte 20 de persoane implicat în complot.