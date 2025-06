Mihai Fifor: “Comportamentul USR – agresiv, populist, lipsit de orice sens instituțional. Dacă nu renunță la harță și la logica confruntării permanente, riscă să compromită stabilitatea guvernamentală”

Președintele PSD Arad, deputatul , a menționat într-o postare pe Facebook că este un partid responsabil și implicat în construirea unei guvernări stabile, în ciuda criticilor venite din spațiul public. De asemenea, a mai precizat că cei de la PSD au participat la discuțiile tehnice cu seriozitate și responsabilitate, nu ca să bifeze prezența.

Deputatul PSD mai afirmă că negocierile politice nu s-au încheiat și că informațiile vehiculate până acum nu au valoare oficială.

Fifor acuză faptul că cei de la USR au un comportament “agresiv, populist, lipsit de orice sens instituțional” și că acest comportament “este o amenințare reală la adresa construcției unei majorități funcționale”.

„PSD nu răspunde la IPOCRIZIE și nu face politică pentru rețelele sociale”

“PSD este un partid responsabil. Noi nu facem zgomot. Noi livrăm.

Negocierile nu s-au încheiat, iar tot ce s-a vehiculat până acum în spațiul public nu are nicio valoare oficială. Cu toate acestea, unii au găsit deja timp să critice PSD, pentru că – spun ei – ar fi luat prea mult sau ministere prea importante. Ironia este că aceiași oameni, până mai ieri, ne cereau insistent să fim responsabili, să intrăm la guvernare și să asigurăm stabilitatea unui executiv pro-european.

De aceea, PSD nu răspunde la IPOCRIZIE și nu face politică pentru rețelele sociale. PSD face ce trebuie pentru România și pentru români!

Am participat la discuțiile tehnice cu seriozitate și responsabilitate. Nu ca să bifăm prezența, ci pentru a evita derapaje grave. Am blocat propuneri aberante din punct de vedere social și economic, și am impus soluții echilibrate, corecte, funcționale.

Am fost acolo când era nevoie. Am negociat dur, dar rațional. Nu pentru noi, ci pentru oameni.

Ce nu înțeleg unii, născuți politic din zgomot, este că România are nevoie de guvernare, nu de spectacol.

Comportamentul USR – agresiv, populist, lipsit de orice sens instituțional – este o amenințare reală la adresa construcției unei majorități funcționale. Dacă nu renunță la harță și la logica confruntării permanente, riscă să compromită stabilitatea guvernamentală pe care tot ei pretind că o doresc.

A fi responsabil nu înseamnă doar să ceri funcții. Înseamnă să contribui concret la buna funcționare a guvernului. Să fii capabil să construiești, nu doar să strigi de pe margine.

Bullying-ul trebuie lăsat la partid. La Guvern mergem să muncim!”, a scris Fifor într-o postare pe Facebook.