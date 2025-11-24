Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici e extrem de sceptic că viitorul primar general, , va reuși să facă ceva coerent din „megaloderanjul” care e astăzi Bucureștiul. Acesta a mai afirmat că în Capitală încă sunt oameni cu adevărat interesați să meargă la vot, dar candidații de centru-dreapta își canibalizează voturile între ei, ceea ce crește șansele candidatei suveraniste, Anca Alexandrescu (AUR).

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici: E rușine să faci campanie azi

„Bucureștiul e un megaloderanj, un megaloderanj pe care nici nu văd ce primar – poate să vină și Sfântul Duh – îl poate face coerent”, a declarat Mihai Tatulici.

În opinia jurnalistului, e rușinos să faci azi campanie electorală. Asta explică și de ce unii candidați și-au trecut mic, mic sigla partidului din care provin.

„În ciuda faptului că n-au bun simț, simt că nu e în regulă. Au simțul ăla al fiarei care știe că e periculos, să nu cadă într-o capcană, și atunci micșorează sigla. E un pericol mai mic. (…)

Oricât nu pare, campania e foarte agresivă, dar nu la vedere, e pe rețele”, a mai explicat jurnalistul.

Tatulici: Lipsesc mizele alegerilor pentru București

„În București mai există (interes pentru vot). Există anumite categorii profesionale sau socio-profesionale din astea mai hibride așa, care sunt interesate de perpetuarea unei anumite ecuații. Cunosc comunități și familii care respectă foarte mult prezența la vot, care-și îndeamnă copiii să meargă. Există, încă, în București să zicem un 20% din participanții în campania electorală”, a mai afirmat Mihai Tatulici.

Totuși, scriitorul a remarcat faptul că „lipsesc mizele propriu-zise”: „Acum, mai toate sunt promisiuni neacoperite și oamenii miros lucrul ăsta și nu mai înțeleg care e miza, că nimeni nu le mai spune că o să facă minuni”.