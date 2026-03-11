B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministerul Educației redefinește rolul directorilor de școli. Cum ar trebui să arate managerul școlar în noul sistem

Ministerul Educației redefinește rolul directorilor de școli. Cum ar trebui să arate managerul școlar în noul sistem

Iulia Petcu
11 mart. 2026, 19:16
Ministerul Educației redefinește rolul directorilor de școli. Cum ar trebui să arate managerul școlar în noul sistem
sursa foto: b1tv
Cuprins
  1. Ce schimbări propune Ministerul Educației pentru rolul directorului de școală
  2. De ce consideră autoritățile necesară această reformă
  3. Cum este structurat noul profil profesional al managerului școlar
  4. Ce competențe ar trebui să aibă un director de școală

Ministerul Educației și Cercetării propune o schimbare importantă în modul în care este definit rolul directorilor de școli. Un nou document lansat în consultare publică stabilește un cadru profesional pentru managerii școlari și urmărește clarificarea responsabilităților acestora în sistemul educațional.

Ce schimbări propune Ministerul Educației pentru rolul directorului de școală

Ministerul Educației și Cercetării a lansat miercuri în consultare publică documentul intitulat „Profilul profesional al managerului şcolar”, care definește rolul directorului drept lider educațional și administrator al organizației școlare. Documentul nu reprezintă însă o fișă de post, ci mai degrabă un cadru conceptual menit să clarifice competențele și responsabilitățile acestei funcții.

Potrivit explicațiilor oferite de instituție, inițiativa urmărește să ofere o viziune coerentă asupra modului în care trebuie exercitată conducerea unei unități de învățământ. În același timp, proiectul este gândit pentru a sprijini dezvoltarea unei culturi instituționale orientate spre performanță, incluziune și colaborare între profesori, elevi și comunitate.

De ce consideră autoritățile necesară această reformă

Ministerul subliniază că stabilirea unui profil profesional clar pentru directorii de școli răspunde unei nevoi structurale din sistemul educațional românesc, unde rolul managerial a fost adesea perceput preponderent administrativ.

„Crearea unui profil profesional clar şi coerent al managerului şcolar, împreună cu instrumentele subsecvente de formare/dezvoltare, evaluare şi certificare, răspunde unei nevoi structurale a sistemului educaţional, aceea de a transforma funcţia de conducere dintr-un rol predominant administrativ într-un rol profesionalizat, bazat pe competenţe demonstrabile şi impact măsurabil”, arată Ministerul Educaţiei, în deschiderea documentului.

Prin această abordare, autoritățile încearcă să consolideze ideea că directorul nu este doar un administrator al școlii, ci și un lider care influențează direct calitatea procesului educațional.

Cum este structurat noul profil profesional al managerului școlar

Conform documentului publicat de minister, arhitectura profilului profesional este construită pe patru niveluri distincte, care descriu valorile, competențele și comportamentele asociate funcției de conducere, relatează Digi24.

Primul nivel este cel axiologic, care stabilește valorile fundamentale ce ar trebui să ghideze activitatea directorilor. Urmează nivelul transversal, dedicat competențelor generale aplicabile în diferite contexte educaționale și organizaționale.

Al treilea nivel se referă la competențele profesionale, atât generale, cât și specifice, necesare pentru conducerea eficientă a unei unități de învățământ. Ultimul nivel include descriptorii comportamentali, care descriu modul concret în care aceste competențe ar trebui să se reflecte în activitatea zilnică a managerului școlar.

Ce competențe ar trebui să aibă un director de școală

Potrivit Ministerului Educației, profilul propus include cinci competențe majore care definesc rolul și responsabilitățile directorului în conducerea și dezvoltarea instituției școlare.

Documentul reia totodată atribuțiile directorilor prevăzute în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și propune un set de repere menite să uniformizeze procesele de selecție, recrutare, formare și evaluare a managerilor școlari.

În perioada de consultare publică, Ministerul Educației și Cercetării invită profesori, directori de școli, experți în domeniul educației și organizații interesate să transmită propuneri și observații asupra proiectului.

Versiunea finală a documentului va fi stabilită după analizarea feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social organizate la nivelul ministerului.

Tags:
Citește și...
Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)
Politică
Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)
S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
Politică
S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
UPDATE: Parlamentul a votat „pentru” solicitarea SUA de a aduce avioane în România. Din cauza scandalului făcut de opoziție, Grindeanu a suspendat dezbaterile(VIDEO)
Politică
UPDATE: Parlamentul a votat „pentru” solicitarea SUA de a aduce avioane în România. Din cauza scandalului făcut de opoziție, Grindeanu a suspendat dezbaterile(VIDEO)
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP
Politică
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP
Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
Politică
Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
Politică
Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
UPDATE: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au cerut americanii (VIDEO)
Politică
UPDATE: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au cerut americanii (VIDEO)
Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
Politică
Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
Politică
Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
PSD denunță bugetul propus de Ilie Bolojan. Fost ministru al Finanțelor: „Este făcut să se închidă din pix”
Politică
PSD denunță bugetul propus de Ilie Bolojan. Fost ministru al Finanțelor: „Este făcut să se închidă din pix”
Ultima oră
19:43 - Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)
19:16 - De ce nu își arată Theo Rose copilul pe internet: „Nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție”
19:15 - Ce măsuri s-au luat la liceul din Tulcea unde 2 elevi s-au sinucis din cauza bullying-ului: „Îi urăsc pe toţi din clasa mea, profesorii sunt oribili. Chiar m-am săturat, nu mai pot”
18:35 - Daciana Sârbu a avut nevoie de psiholog să treacă peste divorțul de Victor Ponta: „Eu nu văd asta ca pe un eșec. M-am reinventat”
18:34 - Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
18:33 - Explicația poliției după ce o femeie din Satu Mare s-a plâns că mascații au descins la o adresă greșită
18:04 - Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea
17:56 - S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
17:51 - Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților
17:48 - Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov