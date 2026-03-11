Ministerul Educației și Cercetării propune o schimbare importantă în modul în care este definit rolul directorilor de școli. Un nou document lansat în consultare publică stabilește un cadru profesional pentru managerii școlari și urmărește clarificarea responsabilităților acestora în sistemul educațional.

Ce schimbări propune Ministerul Educației pentru rolul directorului de școală

Ministerul Educației și Cercetării a lansat miercuri în consultare publică documentul intitulat care definește rolul directorului drept lider educațional și administrator al organizației școlare. Documentul nu reprezintă însă o fișă de post, ci mai degrabă un cadru conceptual menit să clarifice competențele și responsabilitățile acestei funcții.

Potrivit explicațiilor oferite de instituție, inițiativa urmărește să ofere o viziune coerentă asupra modului în care trebuie exercitată conducerea unei unități de învățământ. În același timp, proiectul este gândit pentru a sprijini dezvoltarea unei culturi instituționale orientate spre performanță, incluziune și colaborare între profesori, elevi și comunitate.

De ce consideră autoritățile necesară această reformă

Ministerul subliniază că stabilirea unui profil profesional clar pentru directorii de școli răspunde unei nevoi structurale din sistemul educațional românesc, unde rolul managerial a fost adesea perceput preponderent administrativ.

„Crearea unui profil profesional clar şi coerent al managerului şcolar, împreună cu instrumentele subsecvente de formare/dezvoltare, evaluare şi certificare, răspunde unei nevoi structurale a sistemului educaţional, aceea de a transforma funcţia de conducere dintr-un rol predominant administrativ într-un rol profesionalizat, bazat pe competenţe demonstrabile şi impact măsurabil”, arată , în deschiderea documentului.

Prin această abordare, autoritățile încearcă să consolideze ideea că directorul nu este doar un administrator al școlii, ci și un lider care influențează direct calitatea procesului educațional.

Cum este structurat noul profil profesional al managerului școlar

Conform documentului publicat de minister, arhitectura profilului profesional este construită pe patru niveluri distincte, care descriu valorile, competențele și comportamentele asociate funcției de conducere, relatează Digi24.

Primul nivel este cel axiologic, care stabilește valorile fundamentale ce ar trebui să ghideze activitatea directorilor. Urmează nivelul transversal, dedicat competențelor generale aplicabile în diferite contexte educaționale și organizaționale.

Al treilea nivel se referă la competențele profesionale, atât generale, cât și specifice, necesare pentru conducerea eficientă a unei unități de învățământ. Ultimul nivel include descriptorii comportamentali, care descriu modul concret în care aceste competențe ar trebui să se reflecte în activitatea zilnică a managerului școlar.

Ce competențe ar trebui să aibă un director de școală

Potrivit Ministerului Educației, profilul propus include cinci competențe majore care definesc rolul și responsabilitățile directorului în conducerea și dezvoltarea instituției școlare.

Documentul reia totodată atribuțiile directorilor prevăzute în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și propune un set de repere menite să uniformizeze procesele de selecție, recrutare, formare și evaluare a managerilor școlari.

În perioada de consultare publică, Ministerul Educației și Cercetării invită profesori, directori de , experți în domeniul educației și organizații interesate să transmită propuneri și observații asupra proiectului.

Versiunea finală a documentului va fi stabilită după analizarea feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social organizate la nivelul ministerului.