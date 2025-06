Ministrul Bogdan Ivan, noi detalii despre situația de la Salina Praid și ce măsuri s-au luat până acum: „Există șanse foarte mari, într-un termen de câteva săptămâni sau luni, ca acel plafon să se prăbușească” (VIDEO)

Ministrul Economiei, , a dat noi detalii despre situația de la . Ivan a menționat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, că prăbușirea plafonului minei se desfășoară lent, ceea ce reduce riscul de accidente grave, precum un dezastru care ar putea implica dislocarea a 20.000 m³ de apă.

„Dacă își păstrează aceeași dinamică, nu va pune în pericol nici vieți omenești, nici case”

El a subliniat că măsurile de prevenire sunt în curs de implementare, inclusiv devierea apei din râu prin conducte pentru a reduce alimentarea minei și a menționat „coordonarea perfectă” între ministere pentru a asigura siguranța în zonă.

De asemenea, a afirmat că se caută soluții pentru evacuarea apei din galeriile turistice și că aceste lucrări ar trebui să fie terminate până la începutul lunii iulie.

“Fenomenele naturale au continuat într-o evoluție destul de moderată. E o cădere graduală a plafonului minei vechi de la Salina Praid, care, dacă își păstrează aceeași dinamică, nu va pune în pericol nici vieți omenești, nici case.

Riscul mare era în situația în care acel plafon s-ar fi prăbușit instant și un volum de aproximativ 20.000 m³ de apă ar fi fost dislocat într-un minut și jumătate. Atunci ar fi fost cu adevărat o problemă.

Faptul că această prăbușire lentă a plafonului se face într-un ritm foarte lent, e un plus. Ce pot să vă spun ca măsuri concrete care sunt în sarcina noastră, ieri dimineață am fost acolo, am avut o discuție foarte aplicată cu toți oamenii, am dat ordin de începere a lucrărilor pentru crearea acelui bypass, prin care apa râului Corund să fie preluată integral și să fie dusă prin 2 conducte până în aval de mină, pentru a nu mai alimenta în continuare cu apă mina.

Deja se lucrează la fața locului, sunt 3 buldoexcavatoare, oameni care lucrează în 2 schimburi. E o coordonare perfectă între toate ministerele: Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării. Cei 8 specialiști au ajuns încă de ieri după amiază la Praid, o parte dintre ei, în această dimineață, sunt corelați cu specialiștii din România pentru a monitoriza la secundă evoluția și dinamica din subsolul minei și a salinei, iar în momentul de față toate datele sunt partajate cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Pot să vă spun că, din punct de vedere practic, cei de la Apele Române, cu Ministerul Mediului au început studiile pentru devierea totală a cursului de râu, iar, în momentul de față, se analizează oportunitatea de a vedea dacă este stabil să scoatem apa din primele 2 etaje subterane”.

„Cel mai important aspect îl reprezintă siguranța oamenilor”

Întrebat cum s-ar putea scoate apa din subteran și unde anume ar urma să fie deversată, ministrul a spus:

“Prima și prima dată trebuie oprită apa, iar termenul este 1 iulie pentru terminarea acestor lucrări. 2 – după ce se oprește apa și nu se mai alimentează în continuare mina, urmează ca să avem toate datele referitoare la eroziune asupra galeriilor și a muntelui de sare făcute de apă și, în funcție de expertiza specialiștilor, vom ști exact cât se poate evacua și cum se poate evacua.

Acum, prefectul județului, împreună cu primarul, cu toți ceilalți specialiști de la Oficiul de cadastru explorează două-trei locații care s-ar putea transforma, ulterior, într-un lac sărat, printr-o formă în care folosind gravitația, să transporți o parte din cantitatea de apă către acele locuri.

Dar, repet, vorbim despre alternative, lucrăm în paralel pe cel puțin 5-6 fronturi. Cel mai important aspect îl reprezintă siguranța oamenilor, care lucrează în momentul de față în direct, în preajma minei și a cetățenilor din comuna Praid”.

„Există șanse foarte mari, într-un termen de câteva săptămâni sau luni să se prăbușească”

Bogdan Ivan a fost întrebat și cât de mare este riscul să se prăbușească acel plafon al salinei.

“Acel plafon, din datele pe care le am de la colegii mei, există șanse foarte mari, într-un termen de câteva săptămâni sau luni să se prăbușească. Acolo trebuie să fim foarte corecți. E o mină care e dezafectată, nu mai e explorată de zeci de ani, deschisă la 1762. Nu e pericolul asupra salinei.

Pericolul este, așa cum bine spuneți, asupra caselor din împrejurimi, care au fost evacuate și care, în momentul de față, rămân în continuare evacuate pentru că acel pericol există și e permanent și nu-și alege ziua sau noaptea în care se va manifesta, dar faptul că, în momentul de față, sunt bucăți mici din terenul argilos, din plafonul minei, care ajung să se surpe și asta arată că o parte din presiune se decongestionează și se reduce riscul de o cădere bruscă a plafonului, care, automat, va putea să creeze și un volum mare de apă care ajunge în afara minei și automat în locuințele oamenilor”.