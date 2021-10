Ministrul Educației a solicitat școlilor să afișeze pe internet procentul angajaților vaccinați: „E vorba de toți angajații școlilor”

Ministerul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu, a solicitat tuturor inspectoratelor și școlilor să afișeze, pe paginile de internet, procentul de angajați vaccinați, într-un interviu acordat Hotnews.

”Astăzi am solicitat tuturor școlilor din România să avanseze pe site-uri proporția celor vaccinați, raportată la numărul de angajați. Nu e vorba doar de profesori, e vorba de toți angajații școlilor. Fiecare părinte are dreptul să știe ponderea angajaților care intră în contact cu elevii”, a spus Sorin Cîmpeanu.

El a precizat că va fi comunicată doar proporția procentuală, cu respectarea reglementărilor de confidențialitate și GDPR.

„Ipoteza de bază Ministerului Educației este revenirea cu prezență fizică luni, 8 noiembrie. Din păcate, însă, determinantă ipoteza Ministerului, ci situația epidemiologică.

Reluarea școlii se va face într-o manieră care va fi determinată de situația epidemiologică.

Aș susține și eu, alături de elevi, revenirea la școală în mod descentralizat. Dar această propunere trebuie validată de CNSU.

Prima opțiune și cea mai importantă este limitarea pierderilor pentru elevi, Limitarea pierderilor se face cu prezență fizică.

Cele 14 săptămâni de școală vor rămâne 14 săptămâni, nicio zi în plus, nicio zi mai puțin. Cele 20 de săptămâni din semestrul doi vor rămâne 20 de săptămâni, nicio zi în plus, nicio zi mai puțin”.

Datele legate de vaccinarea personalului din învățământ

Sorin Cîmpeanu a prezentat și ultimele date legate de vaccinarea personalului din unitățile de învățământ.

„Acum la 40 de zile (de la raportarea din 9 septembrie) am finalizat o centralizare si pot sa va spun ca daca in preuniversitar aveam putin peste 155 mii angajati vaccinati astazi avem aproape 177 mii. Deci in ultimele 40 de zile, 22 mii de angajati s-au vaccinat, o medie de 500 persoane pe zi vaccinate in sistemul de ivnatamant. Raportat la invatamantul preuniversitar – procent de 66,5%. Coroborat cu invatamantul universitar, dar daca mergem pe 76,5% pot sa va spun ca astazi procentul de persoane vaccinate in randul angajatilor din invatamant este de aproape 70%.

Cadre didactice, personal didactic si didactic auxiliar: 66,5%. În randul elevilor, raportat la numarul elevilor eligibili – peste 12 ani, rata de vaccinare a depasit 25%. Este vorba de aproape 80 mii elevi 12-15 ani”, a mai spus Cîmpeanu.