Vor recupera cursurile elevii care nu merg la școală din cauza furtunii? Ce spune ministrul Educației

Vor recupera cursurile elevii care nu merg la școală din cauza furtunii? Ce spune ministrul Educației

07 oct. 2025, 22:20

Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Când spune ministrul Educației că s-ar putea recupera orele de curs
  2. Ce mesaj le-a transmis Daniel David directorilor și rectorilor

Unitățile de învățământ din mai multe orașe își suspendă activitatea miercuri, ca urmare a Codului roșu de furtuni. Ministrul Educației a susținut, marți, că nu se poate vorbi despre un sistem hibrid, pentru că niciun elev nu va fi prezent fizic la orele de curs, urmând ca acestea să se recupereze. Când și cum, rămâne la latitudinea inspectoratelor să hotărască.

Când spune ministrul Educației că s-ar putea recupera orele de curs

Ministrul Educației a susținut, marți, că rămâne la latitudinea inspectoratelor școlare să stabilească cum vor fi recuperate cursurile la care elevii nu pot participa din cauza furtunilor. Potrivit lui Daniel David, mai mulți inspectori generali au decis recuperarea lecțiilor pierdute pe parcursul săptămânilor viitoare, astfel încât, până la finalul moduluilui, întreaga materie să fie parcursă.

„Hibrid nu va fi, pentru că nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli. Regula generală este că odată cu această suspendare a prezenței fizice, sigur, va trebui recuperat conținutul. Cel mai probabil, cum am înțeles de la cei mai mulți inspectori generali, se vor recupera orele pe parcursul următoarelor săptămâni. În municipiul București, inspectorul spune acum câteva minute că poate lăsa, dacă unitatea școlară dorește și are facilitățile necesare, și desfășurarea unor activități mâine online. Deși lucrurile astea sunt destul de complicate, pentru că nu știi cum va fi vremea, cum va fi afectată conexiunea online. Dar regula este că prezența fizică se suspendă, iar conținuturile se vor recupera astfel încât întreaga programă să fie parcursă”, a declarat ministrul Educației, pentru Digi 24.

Ce mesaj le-a transmis Daniel David directorilor și rectorilor

Daniel David a reamintit directorilor unităților de învățământ să înștiințeze părinții privitor la deciziile pe care le iau, astfel încât copiii să nu ajungă miercuri într-o școală goală.

Deși organizarea diferă la nivel universitar, Ministrul Educației face apel la rectori să ia cea mai bună decizie pentru studenții lor în ceea ce privește prezența la orele de curs.

„Lucrurile sunt puțin altfel gândite și organizate, autonomia universitară contând foarte mult. Dar ne-am asigurat că au primit toate informațiile necesare să poată să decidă cel mai bine pentru studenții lor”, a spus Daniel David.

