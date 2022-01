Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, noi explicații în scandalul burselor: „Cuantumul a crescut cu 60% față de anul trecut și de patru ori față de 2020”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a oferit vineri noi explicații, în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, despre cuantumul burselor în anul 2022, după ce mai mulți elevi s-au arătat nemulțumiți de modificarea criteriilor de acordare.

Acesta a precizat că înainte de modificări, 53% dintre elevi au luat burse de merit. Din semestrul 2 vor lua 25%, de fapt:

“Niciunde nu se menționează că bursele se acordă necondiționat. Condiția pe care am decis-o pentru acest an este aceea a mediei de 9.50 pentru bursa de merit. Pentru ceilalți există alte patru tipuri de burse. În anul 2020 existau burse de 6 lei, de 8 lei, valori derizorii, rușinoase. În anul 2021 a fost instituit cuantumul de 100 de lei pentru toate bursele, nediferențiat, plătite de la buget. În anul 2022 am găsit de cuviință să diferențiem meritul evidențiat prin rezultate la olimpiadă sau prin media de peste 9.50 cu valori de 500, respectiv 200 de lei”.

Ministrul a mai precizat că, de fapt a crescut cuantumul burselor: “Fondul de burse în 2020 era de 270 de milioane de lei, plătiți de primării, în 2021 a fost de 645 de milioane iar în 2022 am prevăzut 1,31 miliarde. Cuantumul a crescut cu 60% față de anul trecut și de patru ori față de 2020”.