Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, despre minorii bătuți cu bestialitate de polițiști la Centrul Educativ Buziaș: „E un incident grav care nu a fost raportat și acest lucru îmi dă de gândit” (VIDEO)

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a oferit detalii vineri, în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, despre măsurile dispuse în urma incidentului de la Centrul Educativ Buziaș, unde doi minori reținuți au fost bătuți cu bestialitate de doi polițiști angajați în centru. Ministrul Justiției a spus că incidentul nu a fost raportat către ANP și că va efectua controale neanunțate în centrele de reeducare:

Întrebată dacă este o problemă generalizată, Alina Gorghiu a răspuns: „Eu sper că nu, gândiți-vă că tot crapă lucruri de o lună și puțin de când am preluat acest mandat. Sunt față în față cu destul de multe provocări, însă prioritatea mea zero este să nu ascund gunoiul sub preș și să încercăm să rezolvăm împreună toate aceste aspecte pe care le vedem public. Sunt doi minori la Buziaș. Nu sutn acolo pentru bună purtare, sunt doi minori infractori din societatea românească, 16 și 17 ani, care au fost supuși unui tratament care nu ai cum să îl aplici în mod normal niciunui om, apăi unui minor pe care vrei să îl reeduci cu scopul de a-l reintegra în societate”.

Alina Gorghiu a spus că va avea toleranță zero pentru cei care comit abuzuri în centrele de reeducare:

„Aceste două persoane au fost deja consiliate în cadrul centrului de psihologul centrului, voi cere consiliere oricând va fi necesar, psihologul va merge o perioadă la acești tineri să vadă care este starea lor de spirit. Dacă marea majoritate a polițiștilor de penitenciar se comportă exemplar de data asta nu am fost anunțați de acest incident. E un incident grav care nu a fost raportat către ANP și acest lucru îmi dă de gândit. Am dispus măsurile despre care știți: corp de control al ministrului acolo, am făcut un denunț penal și parchetul își face investigația și vom vedea ce măsuri va dispune.

Ne-am gândit la acele cursuri, nu doar pentru personal, ședințele de consiliere pentru minori și pot să vă asigur că nu vor avea niun fel de înțelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate. Va fi toleranță zero. Voi merge și nu anunțat în centrele de reeducare din România”.