B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor

Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor

Adrian Teampău
10 dec. 2025, 08:36
Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Pensiile speciale la Curtea Constituțională
  2. Alte justificări aduse de judecători
  3. Ce prevede legea atacată la Curtea Constituțională

Curtea Constituțională dezbate, miercuri, 10 decembrie sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor.

Pensiile speciale la Curtea Constituțională

Noul proiect al legii pensiilor speciale ale magistraților a fost atacată de ÎCCJ după ce guvernul Bolojan și-a asumat răspunerea în Parlament. Judecătorii instanței supreme au decis, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională. Iar termenul de analiză a fost stabilit pentru miercuri, 10 decembrie.

Instanţa supremă a remis un comunicat în care a enumerat motivele pentru care consideră că legea este neconstituțională:

  • discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu;
  • încalcă brutal independenţa justiţiei;
  • elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi;
  • încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa CJUE şi CEDO;
  • încalcă caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale;
  • utilizează termeni ambigui şi neclari şi prezintă lacune normative care fac legea incompatibilă cu standardul de claritate şi previzibilitate într-un stat de drept.

„Legea încalcă independenţa justiţiei raportat la standardele statutului stabilite prin Deciziile CJUE, CEDO şi ale CCR. Toate aceste instanţe au pronunţat decizii exprese şi explicite care fac ca soluţia legislativă să fie incompatibilă cu garantarea independenţei justiţiei. Legea încalcă decizii anterioare ale CCR care au sancţionat expres soluţii normative identice cu cele cuprinse în proiectul actual şi prin aceasta încalcă principiul supremaţiei Constituţiei şi caracterului obligatoriu al deciziilor CCR”, consideră Instanţa supremă.

Alte justificări aduse de judecători

Judecătorii sunt de părere că legea atacată la Curtea Constituțională creează un regim juridic dezavantajos şi discriminatoriu pentru magistraţi în privinţa dreptului lor la pensie, în raport cu alţi beneficiari ai unor pensii speciale. O astfel de categorie sunt aleșii locali, primari și președinți de consilii județene.

În acest moment există o lege în vigoare care acordă acestora pensii speciale pe care partidele aflate la guvernare refuză să o abroge. Ea este amânată, de la an la an, în așteptarea unor vremuri mai bune. De altfel, însuși actualul premier, Ilie Bolojan, este beneficiarul unei asemenea pensii.

ÎCCJ mai acuză faptul că legea nu este însoțită, în expunerea de motive, de o fundamentare referitoare la impactul financiar al noii reglementări.

„În sistemul pensiilor de serviciu, din totalul de peste 200.000 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, 90% aparţin sistemului de apărare şi ordine publică (aproximativ 190.000 de persoane, militari, poliţişti, ofiţeri SRI, SIE, SPP, funcţionari publici cu statut special, jandarmi etc.), iar peste 10.000 aparţin celorlalte categorii profesionale (magistraţi, grefieri, funcţionari publici parlamentari, membri ai corpului diplomatic şi consular al României, personal aeronautic civil navigant şi personalul Curţii de Conturi). Pentru plata drepturilor tuturor categoriilor de beneficiari ai pensiilor de serviciu (inclusiv ale magistraţilor, dar altele decât cele ale sistemului de apărare şi ordine publică), bugetul necesar a fost de 2,2 miliarde de lei.

Bugetul total alocat pentru plata pensiilor militare în 2024 a depăşit 14 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestei sume este alocată de MAI, cu un buget de peste 7,36 miliarde de lei, urmat de MApN cu peste 5,5 miliarde de lei şi SRI, cu peste 1,08 miliarde de lei. Expunerea de motive este mai degrabă destinată comunicării publice a unui narativ neadevărat decât a fundamentării oficiale şi riguroase a necesităţii modificării cadrului legal doar în ce priveşte pe magistraţi”, apreciază ICCJ.

Ce prevede legea atacată la Curtea Constituțională

Guvernul și-a asumat răspunderea pe un nou proiect de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor. Deși este prezentat ca o mare reformă, actul normativ nu aduce schimbări majore în ceea ce privește pensiile magistraților. Actul normativ propune, în principal,  creşterea etapizată a vârstei de pensionare, pentru judecători și procurori, la 65 de ani, în următorii ani, până în 20235

De asemenea se dorește o altă formulă de calcul pentru pensia specială. Aceasta nu va mai putea depăși 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii și procurorii solicitând ca formula să fie aplicată la ultimul salariu brut încasat.

Primul proiect al legii pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional, de Curtea Constituțională, după mai multe amânări. La momentul respectiv CCR a motivat că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM.

Tags:
Citește și...
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Politică
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
Politică
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Politică
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului
Politică
Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului
Ministerul Sănătății dorește schimbarea modului prin care profesorii de la Medicină se angajează în spitale. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete
Politică
Ministerul Sănătății dorește schimbarea modului prin care profesorii de la Medicină se angajează în spitale. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete
Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)
Politică
Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)
Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
Politică
Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
Politică
Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”
Politică
I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”
Ultima oră
12:34 - Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
12:22 - Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
12:11 - Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
11:49 - Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
11:40 - Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
11:39 - Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
11:38 - Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
11:32 - Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
11:21 - POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
11:05 - Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului