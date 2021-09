Ministrul Mediului a discutat cu Tiberiu Boșutar, activistul bătut crunt într-o pădure din Suceava, fieful lui Gheorghe Flutur. Tanczos Barna: Sper să se facă lumină cât mai repede în acest caz

Ministrul Tanczos Barna s-a întâlnit cu Tiberiu Boșutar, marți, la Ministerul Mediului, context în care a condamnat din nou violențele la care au fost supuși activistul de mediu și jurnaliștii care îl însoțeau într-o pădure din comuna Cașna, județul Suceava.

Activistul de mediu și doi jurnaliști au fost bătuți crunt într-o pădure din Suceava, fieful de ani de zile al lui Gheorghe Flutur, unul dintre liberalii care îl susțin pe Florin Cîțu la șefia PNL. Zeci de ONG-uri au cerut o anchetă transparentă, în condițiile în care niciun vinovat nu a fost găsit și pedepsit pentru defrișările ilegale din acest județ.

Ce a discutat ministrul Tanczos Barna cu activistul de mediu Tiberiu Boșutar

„M-am întâlnit astăzi, la sediul Ministerului, cu activistul Tiberiu Boșutar. În cadrul întâlnirii, am condamnat din nou violențele la care au fost supuși activistul de mediu și jurnaliștii care îl însoțeau, într-o pădure din comuna Coșna, județul Suceava. Violența nu poate fi acceptată sub nicio formă, indiferent de situație! Sper să se facă lumină cât mai repede în acest caz și vinovații să fie trași la răspundere. Însă nu pot fi de acord, pentru că am văzut și acest gen de abordare, cu generalizarea acestui comportament reprobabil către întreg personalul silvic. Am spus din capul locului: dacă se va confirma că unii dintre cei care au atacat sunt silvici, ei trebuie imediat excluși din această breaslă. Însă cei peste 15.000 de silvicultori care muncesc cinstit și profesionist pentru a gospodări și apăra pădurile României, nu merită fie puși la un loc cu cei implicați în situații reprobabile”, a scris ministrul Mediului, marți, pe Facebook.

Oficialul a precizat că a discutat cu Tiberiu Boșutar și despre sistemul SUMAL 2.0 și aplicația Inspectorul Pădurii.

„Un alt punct important de discuție a fost continuarea dezvoltării sistemului SUMAL 2.0 și a aplicației Inspectorul Pădurii, iar experiența de teren a activiștilor de mediu este relevantă în acest sens”, a adăugat Tanczos Barna.