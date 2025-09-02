B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)

Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 23:10
Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că 'am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva'. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)
Sursa foto: Facebook / Radu Miruță

Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, a declarat că susține reforma statului pe care o promovează premierul Ilie Bolojan (PNL) și a povestit cum au încercat unii să-l convingă pe el să facă anumite angajări pe „recomandare”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Miruță despre practica angajărilor la stat
  • Ce a spus Miruță despre birocrație și unii bugetari

Ce a spus Miruță despre practica angajărilor la stat

„Oamenii care sunt în aceste companii de stat sunt puși acolo, în cele mai multe cazuri, pentru a mulțumi politic. Dacă aplicăm o metodă decentă în interesul companiilor de stat, acei oameni ar trebui dați afară”, a declarat Radu Miruță.

Întrebat dacă a primit telefoane să mențină în funcții anumite persoane, ministrul a răspuns: „Nu la modul ”nu te atinge”, dar ”dacă ai putea, când vine vremea, e un băiat bun…”. M-am săturat spunându-mi-se că ”am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 Bacalaureatul și-și caută ceva”. Domnule, dar dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine să mă roage să caut ceva, că oricum eu nu știu să-i măsor pe ăștia cu 10?”.

Ce a spus Miruță despre birocrație și unii bugetari

Despre numărul mare de angajați din instituțiile statului și pregătirea acestora ministrul Economiei a afirmat: „Sigur că nu poți să-i dai la o parte pe toți fără niciun criteriu, dar orice director de instituție trebuie să aibă capacitatea să identifice cine face treabă acolo și cine nu. Sunt instituții în care nu poți deschide ușa la birou de câte un scaun care s-a pus să mai fie cineva angajat acolo. Sunt instituții în care… Eu mă duc la Finanțe la Gorj, dau buletinul într-o parte, doar bagă datele și printr-un perete a făcut o fantă și dă foaia la vecinul, ca vecinul să scoată altă foaie la imprimată. Eu sunt convins că oamenii ăia muncesc, dar cred că se pot reorganiza un pic astfel de activități, că statul lor acolo înseamnă o apăsare pe umărul altora care pleacă cu metroul al 5 dimineața și se întorc seara la 10 acasă adormiți și se culcă și a doua zi o iau de la capăt”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
Politică
Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
Politică
Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește iar TVA, cum a făcut Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Politică
Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește iar TVA, cum a făcut Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
CTP: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face Bolojan. Până acum, însă, el n-a avut susținerea lui Nicușor Dan / PSD și PNL, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, vor să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani (VIDEO)
Politică
CTP: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face Bolojan. Până acum, însă, el n-a avut susținerea lui Nicușor Dan / PSD și PNL, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, vor să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani (VIDEO)
Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
Politică
Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
Politică
Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”
Politică
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”
Politică
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”
Surse: Rezultatul discuțiilor dintre Nicușor Dan și liderii coaliției. Cine va face parte din grupul de lucru special creat pentru reforma administrației locale
Politică
Surse: Rezultatul discuțiilor dintre Nicușor Dan și liderii coaliției. Cine va face parte din grupul de lucru special creat pentru reforma administrației locale
(VIDEO) Ministrul Energiei: „Oamenii care aveau înainte facturile 60-70 de lei în urma schemei de plafonare, care a fost eliminată la 1 iulie, vor avea o creștere la aproximativ 130-140 de lei”
Politică
(VIDEO) Ministrul Energiei: „Oamenii care aveau înainte facturile 60-70 de lei în urma schemei de plafonare, care a fost eliminată la 1 iulie, vor avea o creștere la aproximativ 130-140 de lei”
Ultima oră
23:37 - Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
23:29 - Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile
23:19 - Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
23:00 - Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară
22:55 - Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
22:35 - Imagini tulburătoare cu un polițist! Acesta a fost bătut crunt într-o misiune. Ce a transmis Sindicatul Europol
22:34 - Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
22:23 - 10 activități ce te pot ajuta să duci o viață mai bună și fericită. Ce spun specialiștii
22:07 - George Jaguarul, primul mesaj după ce a părăsit „Insula iubirii”: „Ați văzut cum plângeau bambolinele?”
22:00 - Scandal monstru între un chirurg și o asistentă medicală: „Nu intru în sala asta cu o asemenea asistentă!”. De la ce a pornit conflictul