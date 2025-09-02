Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, a declarat că statului pe care o promovează premierul Ilie Bolojan (PNL) și a povestit cum au încercat unii să-l convingă pe el să facă anumite angajări pe „recomandare”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

Ce a spus Miruță despre practica angajărilor la stat

Ce a spus Miruță despre birocrație și unii bugetari

„Oamenii care sunt puși acolo, în cele mai multe cazuri, pentru a mulțumi politic. Dacă aplicăm o metodă decentă în interesul companiilor de stat, acei oameni ar trebui dați afară”, a declarat Radu Miruță.

Întrebat dacă a primit telefoane să mențină în funcții anumite persoane, ministrul a răspuns: „Nu la modul ”nu te atinge”, dar ”dacă ai putea, când vine vremea, e un băiat bun…”. M-am săturat spunându-mi-se că ”am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 Bacalaureatul și-și caută ceva”. Domnule, dar dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine să mă roage să caut ceva, că oricum eu nu știu să-i măsor pe ăștia cu 10?”.

Ce a spus Miruță despre birocrație și unii bugetari

Despre numărul mare de angajați din instituțiile statului și pregătirea acestora ministrul Economiei a afirmat: „Sigur că nu poți să-i dai la o parte pe toți fără niciun criteriu, dar orice director de instituție trebuie să aibă capacitatea să identifice cine face treabă acolo și cine nu. Sunt instituții în care nu poți deschide ușa la birou de câte un scaun care s-a pus să mai fie cineva angajat acolo. Sunt instituții în care… Eu mă duc la Finanțe la Gorj, dau buletinul într-o parte, doar bagă datele și printr-un perete a făcut o fantă și dă foaia la vecinul, ca vecinul să scoată altă foaie la imprimată. Eu sunt convins că oamenii ăia muncesc, dar cred că se pot reorganiza un pic astfel de activități, că statul lor acolo înseamnă o apăsare pe umărul altora care pleacă cu metroul al 5 dimineața și se întorc seara la 10 acasă adormiți și se culcă și a doua zi o iau de la capăt”.