Florin Manole, ministrul Muncii, a vorbit despre decizia premierului Ilie Bolojan de a amâna creșterea salariului minim, având în vedere faptul că sindicatele și patronatele nu au ajuns la un acord.

Ilie Bolojan a anunțat că până la sfârșitul lunii noiembrie, Guvernul va lua o decizie cu privire la acest subiect, care este unul destul de controversat și de mare interes pentru toată populația României.

Florin Manole salută hotărârea lui Bolojan, dar susține creșterea salariului minim

, deși a explicat că o consideră o „măsură înțeleaptă”, aceasta de a amâna decizia de a crește sau nu salariul minim pe economie, având în vedere dezacordul dintre sindicate și patronate, a afirmat că, totuși, susține această majorare. Potrivit acestuia, există niște „argumente”, care le oferă „dreptate” social-democraților, atunci când spun că este necesară această creștere a salariului minim pe economie.

„Premierul a decis să amâne decizia și cred că a fost o măsură înțeleaptă și pentru că partenerii sociali erau în dezacord, sindicatele și patronatele. În afară de asta, sigur putem să avem și o discuție politică. Și da, PSD își asumă public faptul că este susținătorul creșterii salariului minim.

Dincolo de opinii politice sau partizane sindicate, patronate, trebuie să ne uităm și la faptul că există niște argumente care ne dau dreptate în a considera că salariul minim trebuie să crească. În primul rând, avem inflație, o inflație destul de mare pentru anul viitor. Anul viitor, inflația va rămâne destul de sus și ea. Asta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare și asta înseamnă că trebuie să compensăm într-un fel pierderea puterii de cumpărare și asta înseamnă că trebuie să compensăm într-un fel pierderea puterii de cumpărare de către cetățeni”, a declarat ministrul Muncii la

Ministrul Muncii: „Bolojan are argumentele sale împotriva majorării salariului”

De asemenea, Manole a subliniat faptul că exisă niște argumente pe care prim-ministrul le are, atunci când spune că nu pot crește salariile acum. Potrivit acestuia, economia nu și-ar permite acest lucru, în prezent.

Totuși, chiar și așa, Florin Manole a explicat că în calitate de ministru al Muncii va continua să „argumenteze în favoarea lucrătorilor”, căci „așa este normal”.

„Are argumentele sale, crede că economia nu-și permite acum această creștere. Există și această teorie că anumite prețuri care au crescut pot face din economia românească o economie mai puțin competitivă. De exemplu, prețurile la energie. Și este adevărat, prețurile la energie au crescut. Prețurile la energie au impact în economie și în cifrele de afaceri și în profiturile firmelor. Dar, deseori companiile private dau mai departe creșterile de prețuri în prețul final pe care îl găsește cetățeanul la raft.

Continuăm argumentul fără să fim fixați pe o idee sau alta. Orice ministru al Muncii va vrea mereu ca salariul minim să crească. Așa este normal și este rolul ministrului Muncii să argumenteze în favoarea lucrătorilor. Avem argumente, le vom folosi și public în discuții precum aceasta și în formatul discuțiilor politice din Coaliție sau din Consiliul Național Tripatit ori unde argumentele sunt importante, în ce măsură ele vor fi câștigătoare sau nu o să vedem”, a mai spus ministrul.

În prezent, salariul minim pe economie este de 4.050 de lei brut (2.574 de lei net) și aproximativ 1,7 milioane de români primesc acest salariu, în mare parte, în sectorul privat.